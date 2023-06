Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, la versione 2.23.13.4, con la quale viene messa a disposizione di alcuni utenti una funzionalità molto attesa.

Le novità della versione 2.23.13.4 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp erano al lavoro sulla funzionalità dei videomessaggi, soluzione grazie alla quale è possibile condividere brevi video della durata massima di 60 secondi.

Si tratta, in sostanza, di un modo avanzato per consentire agli utenti di comunicare rapidamente con i video.

Ebbene, con le ultime release beta per Android e iOS alcuni utenti hanno ottenuto la possibilità di registrare videomessaggi e inviarli.

Il modo più semplice e veloce per verificare se la possibilità di registrare un videomessaggio è abilitata per il proprio account è toccare il pulsante del microfono all’interno della barra della chat in una qualsiasi conversazione e se si trasforma in un pulsante della videocamera è già possibile registrare questo tipo di contenuti.

Quando si invia o si riceve un messaggio video, bisogna ingrandirlo toccando una volta il video se si desidera ascoltare l’audio.

Ricordiamo che anche questo tipo di contenuti può contare sul livello di protezione garantito dalla crittografia end-to-end.

Una novità anche per gli utenti Business

La versione 2.23.13.4 beta porta con sé una novità anche per gli utenti di WhatsApp Business: ci riferiamo all’interfaccia ridisegnata con elementi basati sul linguaggio Material Design 3.

Gli utenti per i quali è già disponibile il nuovo look potranno notare che i pulsanti presentano un design migliorato, che integra il linguaggio di Material Design 3 e il nuovo pulsante di azione mobile (si visualizza aprendo l’elenco delle chat, la scheda dedicata alle chiamate e quella per gli aggiornamenti di stato).

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

