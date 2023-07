Amazfit, brand leader a livello mondiale per quanto riguarda i dispositivi indossabili, ha annunciato oggi una grande novità che farà felici gli appassionati di attività all’aria aperta. Gli smartwatch del produttore supportano già da tempo la connessione con le principali app esterne di fitness, come adidas Running, Strava, Relive, Apple Health e Google Fit.

Grazie alla partnership con komoot, ora sarà possibile creare percorsi unici o salvare i propri preferiti anche all’interno dei più recenti smartwatch Amazfit, primi fra tutti i modelli sella serie Amazfit Cheetah, Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit GTS 4 e Amazfit GTR 4.

Partnership tra Amazfit e komoot

Grazie alla nuova collaborazione i possessori degli smartwatch appena citati potranno scaricare, tramite l’app Zepp, i file del percorso prescelto sul proprio dispositivo, per avere sempre a portata di mano le indicazioni necessarie. Oltre 620 milioni di corridori potranno quindi pianificare le proprie uscite insieme ad altri appassionati che vogliono condividere i propri percorsi preferiti con la comunità online.

Sono già più di 30 milioni gli utenti che utilizzano komoot per creare le proprie avventure, condividendole in seguito con altri appassionati, che a loro volta potranno scoprire percorsi sconosciuti o le tante bellezze nascoste di questo pianeta. Che si tratti di trekking o trail running, running o mountain biking, con la nuova integrazione tutti i percorsi saranno disponibili al polso, col supporto a inglese, tedesco, olandese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, polacco giapponese e coreano.

Previous Next Fullscreen

È possibile utilizzare l’app komoot, o il sito web, per studiare i percorsi e creare quelli più indicati alle proprie passioni o necessità, e sincronizzarli in maniera semplicissima sullo smartwatch Amazfit. Dal canto suo komoot collabora con parchi naturali e organizzazioni ambientali per garantire che i percorsi proposti siano ecologici e sicuri da esplorare, rispettando quindi anche l’ambiente.

Ben Thompson, direttore dello sviluppo business di komoot, ha così commentato la collaborazione con Amazfit:

“Komoot è lieta di collaborare con Amazfit per offrire agli utenti la possibilità di sincronizzare perfettamente i percorsi che gli utenti trovano e pianificano su komoot direttamente sul loro smartwatch Amazfit. Gli utenti avranno un’esperienza di navigazione elevata durante le escursioni a piedi e in bicicletta, e questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nel migliorare l’esperienza all’aperto per tutti”

Potete acquistare gli smartwatch Amazfit sullo store ufficiale usando i seguenti link: