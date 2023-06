A distanza di un paio di settimane dall’apparizione di alcune immagini, sono ufficiali due nuovi smartwatch: stiamo parlando di Amazfit Cheetah (Round) e Amazfit Cheetah Pro, prodotti che puntano sull’intelligenza artificiale e che sono pensati soprattutto per chi ama la corsa e l’attività fisica. Andiamo insieme a scoprirli da vicino.

Amazfit Cheetah (Round) e Cheetah Pro sono ufficiali

Uno dei punti di forza dei nuovi smartwatch Amazfit risiede nella funzione AI Coaching pensata per la corsa, in grado di fornire la precisione della connettività GPS unità alla guida personalizzata degli allenamenti, che accompagna i corridori verso i loro obiettivi. A disposizione la tecnologia GPS MaxTrack, che tiene traccia della corsa con un posizionamento preciso al 99,5%: questo grazie all’innovativa antenna GPS a doppia banda (L1+L5), che consente di ricevere quasi il 100% dei segnali satellitari e che non teme la presenza di edifici o alberi molto alti. Ci sono poi mappe offline con navigazione del percorso, possibilità di collegamento a una fascia cardio, funzione gara per sfidare sé stessi o un determinato ritmo e non solo: il sistema operativo Zepp OS 2.0 integra l’assistente virtuale Amazon Alexa e offre un ecosistema con oltre 100 applicazioni.

Zepp Coach è stato aggiornato e sfrutta la potenza dell’IA per fornire piani di corsa personalizzati, generati in base al livello attuale, alla data, alla distanza e agli obiettivi. Per evitare di esagerare con l’allenamento, la funzione adatta il programma di settimana in settimana, in base alle prestazioni, e fa sapere all’utilizzatore quando è pronto per passare al livello successivo o prendersi una pausa. La funzionalità Virtual Rabbit permette di impostare un determinato ritmo e partire per una gara “contro” di esso. La funzione Zepp Coach AI Chat integrata nell’app Zepp è alimentata da intelligenza artificiale generativa e applicata al modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), e offre la risposta a eventuali domande sugli allenamenti, in modo simile a un personal trainer umano.

Tra le funzioni offerte dagli Amazfit Cheetah abbiamo anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno del sangue (SpO2) con sensore BioTracker PPG, del sonno, dello stress, il tracciamento VO2 Max, la modalità Corsa su pista con un algoritmo pensato per correggere la traiettoria, e la possibilità di condividere le sessioni di corsa e sincronizzare i dati con servizi come Adidas Running, Strava, Komot, Relive, Google Fit e Apple Health. I nuovi smartwatch supportano più di 150 modalità sportive, con modalità dedicate a corsa all’aperto, tapis roulant, triathlon e non solo.

I due modelli sono molto simili sotto diversi aspetti, ma Cheetah Pro giustifica il prezzo superiore mettendo a disposizione uno schermo più grande, materiali migliori (lega di titanio), cinturino in nylon (al posto del silicone) e speaker integrato. Il display è un AMOLED da 1,39 o da 1,45 pollici con vetro temperato e rivestimento antigraffio, rispettivamente a risoluzione 454 x 454 (326 ppi) e 480 x 480 (331 ppi). Le batterie promettono fino a 14 giorni di utilizzo tipico o fino a 24 giorni con utilizzo in modalità risparmio energetico o modalità orologio; sfruttando il GPS l’autonomia scende, ovviamente: in modalità precisa si arriva fino a 26 ore, che salgono fino a 44 in modalità automatica e fino a 54 in modalità di risparmio energetico. Il peso è di 32 o 34 g senza cinturino (47 o 43 g con cinturino incluso).

Entrambi supportano smartphone dotati di almeno Android 7.0 Nougat o iOS 12.0 attraverso la Zepp App, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Lato connettività offrono sia Bluetooth 5.3 sia WLAN 2,4 GHz.

Prezzi e disponibilità di Amazfit Cheetah (Round) e Cheetah Pro

Amazfit Cheetah (Round) e Cheetah Pro sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di rispettivamente 229,90 euro e 299,90 euro, per ora nelle colorazioni Speedster Grey e Run Track Black. Sul sito Amazfit è possibile aderire alla promozione di lancio che consente di ottenere incluse nel prezzo le cuffie Powerbuds (valore di 99,99 euro).

