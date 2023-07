Da Vodafone arriva una nuova interessante promozione dedicata a chi desidera tornare a questo operatore e però è allo stesso tempo preoccupato da eventuali rimodulazioni.

In virtù di questa nuova campagna, infatti, Vodafone promette di bloccare il prezzo del canone mensile per 2 anni, ciò a condizione che come metodo di pagamento venga scelto uno dei sistemi Smart Pay con addebito automatico (su carta di credito o conto corrente).

Vodafone lancia una nuova interessante iniziativa

La campagna in questione viene pubblicizzata dall’operatore attraverso appositi SMS informativi, il cui testo è il seguente:

L’inflazione sale? Torna in Vodafone, ti BLOCCHIAMO IL PREZZO PER 24 MESI se scegli l’addebito del costo mensile con carta di credito o conto corrente. Vieni nei nostri negozi e scopri l’offerta che fa per te! Promo valida sulle offerte con più di 150GB.

Per quanto riguarda le offerte che è possibile attivare usufruendo di questa promozione, gli utenti potranno scegliere tra quelle che includono almeno 150 Giga di traffico dati e le più economiche sono Vodafone Silver con 200 Giga e Vodafone Bronze Plus con Giga illimitati, in entrambi i casi con un canone di 9,99 euro al mese.

Vodafone Silver mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, un pacchetto di chiamate internazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati con copertura 4G. Questa offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del proprio numero provenendo da Iliad, Fastweb, Lycamobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile.

Vodafone Bronze Plus, invece, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti con copertura 4G. Questa offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del proprio numero e proviene da Iliad, Fastweb e operatori virtuali (ad eccezione di Kena Mobile, Very Mobile e ho. Mobile).

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche