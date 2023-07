Nuova tornata di aggiornamenti per Samsung che ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2023 per il medio-gamma Samsung Galaxy A54 5G e il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Aggiornamenti anche in casa OnePlus, con lo smartphone di fascia medio-bassa OnePlus Nord CE 3 Lite 5G che sta un nuovo aggiornamento della OxygenOS 13.1 basata su Android 13: tante le novità, tra patch di sicurezza e miglioramenti vari a performance e stabilità.

Samsung Galaxy A54 5G e Z Flip 5G ricevono le patch di luglio

Quando vi parliamo di aggiornamenti software è praticamente una certezza che tra i protagonisti della news vi siano uno o più smartphone targati Samsung.

I protagonisti di oggi sono il Samsung Galaxy A54 5G, uno smartphone di fascia che il colosso sudcoreano ha lanciato quest’anno con l’arduo compito di raccogliere l’eredità del fortunatissimo Galaxy A52s 5G (e ci sta riuscendo grazie anche al repentino calo di prezzo), e Samsung Galaxy Z Flip 5G, il pieghevole a conchiglia lanciato nel 2020.

Entrambi i dispositivi non stanno ricevendo nuove funzionalità ma, alla pari di molti altri modelli che hanno già ricevuto tale aggiornamento, stanno guadagnando le nuove patch di sicurezza aggiornate a luglio 2023, utili per la risoluzione di 90 vulnerabilità di sicurezza (potete trovare qua maggiori dettagli).

Di seguito riportiamo il codice della build e i paesi da cui è partita la distribuzione per entrambi i modelli.

Samsung Galaxy A54 5G

Versione firmware A546BXXS4AWF7 in distribuzione in Europa (la sua disponibilità era già stata segnalata in precedenza) Versione firmware A546EXXS4AWF7 in distribuzione nei paesi dell’America Latina (è fondamentalmente lo stesso aggiornamento, cambia il mercato di destinazione) Versione firmware A546EXXS4AWG1 in distribuzione in alcuni paesi asiatici (guardando il codice della versione firmware, sembra un aggiornamento successivo che potrebbe arrivare a breve anche dalle nostre parti).

Samsung Galaxy Z Flip 5G Versione firmware F707BXXSAJWF1 in distribuzione in Europa (Italia inclusa) Versioni firmware F707USQS6HWF1 e F707U1UES6HWF1 in distribuzione negli Stati Uniti (rispettivamente, versione “bloccata” da operatore, versione sbloccata) Versione firmware F707WVLS6HWF1 in distribuzione in Canada.



Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G e Z Flip 5G

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento ed eventualmente procedere con download e installazione sul vostro Samsung Galaxy A54 5G o sul vostro Samsung Galaxy Z Flip 5G, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Come sottolineato poco sopra, per entrambi i dispositivi l’aggiornamento in questione è già in fase di distribuzione (graduale) anche in Europa: pertanto, nel caso in cui il vostro smartphone non lo segnali ancora, potrebbe essere questione di ore.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G riceve la OxygenOS 13.1

Archiviati gli aggiornamenti relativi a smartphone Samsung, ci trasferiamo in casa OnePlus per segnalare la disponibilità di un nuovo aggiornamento software che sta raggiungendo il dispositivo di fascia medio-bassa OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, smartphone che ha probabilmente pagato lo scotto iniziale di un prezzo di lancio un pelo esagerato.

Lo smartphone, disponibile in Italia dallo scorso aprile, sta ora ricevendo (inizialmente solo in India ma da pochissimo è stato esteso all’Europa), il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 13.1.0.600(EX01) che, con un peso di circa 1,39 GB, porta con sé le più recenti patch di sicurezza aggiornate a luglio 2023 ma anche tanti miglioramenti, generali (stabilità del sistema e performance), alla connettività e alla fotocamera. Di seguito riportiamo il changelog completo:

Nord CE 3 Lite 5G IN: CPH2467_13.1.0.600(EX01) GLO/EU: CPH2465_13.1.0.600(EX01) Changelog System Integrates the July 2023 Android security patch to enhance system security. Improves system stability and performance.

Communication Improves the stability and expands the compatibility of network connections.

Camera Improves camera performance for a better user experience.



Come aggiornare OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Come anticipato, l’aggiornamento che abbiamo descritto poco sopra è stato reso disponibile sia per le unità vendute in India che, da pochissime ore, per le unità vendute in Europa. Solitamente, nel giro di pochi giorni (al massimo stettimane), il rollout potrebbe essere completato.

In ogni caso, i possessori di un OnePlus Nord CE 3 Lite 5G possono già verificare manualmente l’eventuale disponibilità del nuovo aggiornamento software tramite il consueto percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy A54 5G: ben bilanciato e capace di ottime foto e Come scegliere il nuovo smartphone: guida per non sbagliare e risparmiare