L’evento Galaxy Unpacked si avvicina e gli appassionati di tecnologia sono impazienti di scoprire quali sorprese l’azienda sudcoreana presenterà durante l’atteso appuntamento. Un recente video teaser rilasciato da Samsung ha mostrato la città di Milano e i suoi monumenti in una veste inedita, alimentando le aspettative per il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy.

Il video teaser dà diversi indizi sulle novità in arrivo

Il video teaser (che trovate qui sotto), intitolato “Samsung Galaxy Unpacked: Preparati ad aprire il tuo mondo”, mostra la città di Milano e i suoi monumenti che si ‘aprono’ seguendo il claim “Join the flip side“. Le immagini evocative suggeriscono che l’evento sarà caratterizzato dall’innovazione e dalla trasformazione, con un focus particolare, come abbiamo anticipato già da diverse settimane, sugli smartphone pieghevoli.

I dispositivi attesi al Samsung Galaxy Unpacked

Oltre agli smartphone pieghevoli, di cui sappiamo ormai quasi tutto, dalle immagini dal vivo ai prezzi europei, Samsung potrebbe presentare una serie di dispositivi durante il tanto atteso Galaxy Unpacked 2023. Tra questi, ci aspettiamo di vedere:

Samsung Galaxy Z Fold5: la nuova generazione dello smartphone pieghevole a libro potrebbe offrire un design migliorato (si vocifera possano essere la nuova generazione dello smartphone pieghevole a libro potrebbe offrire un design migliorato (si vocifera possano essere più sottili e leggeri ), prestazioni più elevate e nuove funzionalità software che sfruttano appieno il form factor pieghevole; Samsung Galaxy Z Flip5: il successore del popolare smartphone pieghevole a conchiglia potrebbe presentare un display più grande, una durata della batteria ottimizzata e ulteriori miglioramenti nelle prestazioni; il successore del popolare smartphone pieghevole a conchiglia potrebbe presentare un display più grande, una durata della batteria ottimizzata e ulteriori miglioramenti nelle prestazioni; Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra: la nuova famiglia di tablet di Samsung potrebbe offrire display di qualità maggiore rispetto ai precedenti, prestazioni potenti e una migliore integrazione con gli altri dispositivi Galaxy, rendendolo un’ottima scelta per la produttività e l’intrattenimento. La vera novità, però, sarebbe rappresentata dalla tanto attesa la nuova famiglia di tablet di Samsung potrebbe offrire display di qualità maggiore rispetto ai precedenti, prestazioni potenti e una migliore integrazione con gli altri dispositivi Galaxy, rendendolo un’ottima scelta per la produttività e l’intrattenimento. La vera novità, però, sarebbe rappresentata dalla tanto attesa certificazione IP68 , che permette di avere una protezione in più contro acqua e polvere; Samsung Galaxy Watch6: l’ultimo smartwatch di Samsung potrebbe presentare un design rinnovato, nuove funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness e una maggiore durata della batteria. Tutto ciò con un occhio di riguardo al software, in quanto si vocifera siano stati progettati per lavorare in armonia all’interno di un ecosistema che offre all’utente un’esperienza connessa e personalizzata; l’ultimo smartwatch di Samsung potrebbe presentare un design rinnovato, nuove funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness e una maggiore durata della batteria. Tutto ciò con un occhio di riguardo al software, in quanto si vocifera siano stati progettati per lavorare in armonia all’interno di un ecosistema che offre all’utente un’esperienza connessa e personalizzata; Samsung Galaxy Buds3: gli auricolari wireless di terza generazione potrebbero offrire un’esperienza audio migliorata, una migliore qualità delle chiamate e nuove funzionalità per il controllo del rumore ambientale.

Come seguire l’evento Galaxy Unpacked in diretta e scoprire le novità

Il Samsung Galaxy Unpacked 2023 si terrà il 26 luglio alle 13 e sarà possibile seguirlo in diretta sul sito ufficiale di Samsung, Samsung Newsroom e sul canale YouTube di Samsung Italia. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore per scoprire le ultime novità e tendenze nel mondo degli smartphone e della tecnologia mobile. Con il video teaser diffuso dal produttore che ha saputo catturare l’attenzione e alimentare le aspettative degli appassionati, non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le novità presentate da Samsung e come queste potranno influenzare il mercato degli smartphone e non solo.

