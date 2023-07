L’atteso evento Unpacked di Samsung è ai nastri di partenza e abbiamo già un’idea abbastanza definita di cosa possiamo aspettarci dai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Z Fold5.

Oggi possiamo farci un’idea ancora più precisa di come sarebbe Samsung Galaxy Z Fold5, poiché sono trapelate le foto delle presunte unità fittizie.

Stando alle foto condivise dal noto informatore Ice Universe non ci sarebbero molte novità in termini di design rispetto a Samsung Galaxy Z Fold4, a parte il posizionamento del flash LED accanto ai moduli della fotocamera posteriore.

Previous Next Fullscreen

Samsung dovrebbe introdurre una nuova cerniera meno ingombrante su Galaxy Z Fold5, tuttavia questi scatti mostrano una piega alquanto prominente e simile a quella del predecessore visibile nell’immagine di copertina.

Resta quindi il beneficio del dubbio, ma il leaker finora si è dimostrato abbastanza affidabile per quanto riguarda le indiscrezioni di casa Samsung.

Nel frattempo l’informatore Roland Quandt ha appena affermato che un PDF sul sito Web di Samsung conferma che il prezzo del Galaxy Z Flip5 256 GB per la Romania è di 6.599 RON, corrispondenti a circa 1.335 euro, inoltre afferma che in un documento dell’azienda è riportato che Samsung metterà in palio 10 unità in omaggio a chi si registrerà dal 26 luglio al 2 agosto.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Luglio 2023