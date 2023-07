Dagli Stati Uniti arriva la notizia del lancio da parte di Samsung di una nuova funzionalità legata a Samsung Wallet, la soluzione di portafoglio mobile del colosso coreano che consente agli utenti di trasportare vari contenuti in modo comodo e sicuro nel proprio smartphone Galaxy.

La novità annunciata da Samsung è rappresentata dagli ID studente su Samsung Wallet in 68 college, università e istituti di istruzione superiore statunitensi, tra i quali figurano Penn State, University of Florida, Central Michigan University, University of North Alabama e Stevens Institute of Technology.

Così come viene spiegato dal colosso coreano, l’aggiornamento in questione introduce un modo conveniente per utilizzare gli ID studente su uno smartphone Galaxy e Samsung sta collaborando con diversi partner per ampliare ulteriormente l’offerta.

Samsung Wallet aiuta gli studenti

A dire del colosso coreano, l’ID studente per Samsung Wallet rappresenta una soluzione che è in grado di consentire agli studenti di sfruttare la tecnologia che hanno già a portata di mano per semplificare le loro vite piene di impegni.

Per quanto riguarda gli smartphone supportati, ecco l’elenco completo:

Serie S: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 Fan Edition 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Fan Edition 5G

Serie Note: Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra

Serie Z: Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Fold

Serie A: Galaxy A53 5G

Dopo aver aggiunto il proprio ID scolastico a Samsung Wallet, gli studenti potranno usare lo smartphone per sbloccare le porte in luoghi come dormitori ed edifici accademici e, presso alcuni istituti di istruzione superiore, potranno anche utilizzare i loro dispositivi nei campus per pagamenti basati su NFC.

