Manca meno di un mese ormai alla presentazione ufficiale, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked fissato per fine luglio, dei nuovi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono particolarmente attesi dalla community di fan del brand, che non vede l’ora di scoprire tutte le novità apportate dal colosso ai propri smartphone pieghevoli.

Le indiscrezioni si moltiplicano con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione, se negli ultimi tempi abbiamo per esempio avuto modo di vedere buona parte delle presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold5 oltre ad alcuni render stampa, oggi possiamo ammirare il dispositivo grazie ad alcuni scatti dal vivo condivisi sul web.

Samsung Galaxy Z Fold5 avrà una nuova cerniera

Le immagini che potete vedere poco sotto sono state pubblicate dal leaker Ahmed Qwaider su Twitter e ci permettono di dare un primo sguardo dal vivo al prossimo Samsung Galaxy Z Fold5.

La caratteristica che più di tutte salta all’occhio è stata al centro di diversi rumor fin da inizio anno, si tratta della cerniera implementata dall’azienda sul proprio smartphone pieghevole; come si vociferava sembra che Samsung abbia deciso di optare per un nuovo tipo di cerniera rispetto alla precedente generazione, cerniera che consente al dispositivo di chiudersi su sé stesso senza lasciare alcuno spazio visibile tra i due display, soluzione simile a quelle già adottate su diversi smartphone pieghevoli concorrenti.

Grazie agli scatti in questione possiamo anche notare come Galaxy Z Fold5 sia equipaggiato, nella parte inferiore, con un altoparlante, una porta USB di tipo C e un microfono, mentre nella parte superiore sono presenti tre microfoni e un altoparlante.

L’ultima immagine condivisa ci permette di dare uno sguardo alla disposizione del modulo fotografico principale, come per l’attuale generazione Galaxy Z Fold5 sarà equipaggiato con tre sensori fotografici (presumibilmente uno principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x) ma l’azienda ha deciso di modificare la posizione del flash LED, che ora è posizionato sul lato destro dei sensori, come potete notare dall’immagine qui sopra.

Samsung Galaxy Z Fold5 non avrà la certificazione IP58

Se dunque le conferme sulla rinnovata cerniera di Galaxy Z Fold5 rappresentano una buona notizia per i fan del brand, il leaker Ice Universe ha in parte smorzato gli entusiasmi condividendo su Twitter un’indiscrezione riguardante la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere del dispositivo.

Le ultime informazioni condivise contraddicono alcune precedenti indiscrezioni, secondo le quali l’azienda avrebbe dotato il nuovo smartphone pieghevole della certificazione IP58, nonostante infatti i miglioramenti apportati alla cerniera (che dovrebbe poter resistere a 200.000 – 300.000 piegature) abbiano presumibilmente migliorato anche la resistenza contro acqua e polvere, Samsung non sarebbe pronta a pubblicizzare un grado di protezione superiore, limitandosi alla certificazione IPX8 già utilizzata sulle precedenti generazioni.

Per quel che concerne le restanti specifiche tecniche non ci sono novità al momento, fanno dunque fede quelle provenienti dalle precedenti fughe di notizie che vi riportiamo di seguito:

display interno Dynamic AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione 2.176 x 1.812 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione 2.316 x 904 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e teleobiettivo da 12 megapixel (apertura f/2.2)

doppia fotocamera frontale con sensore sotto il display da 4 megapixel (apertura f/1.0) e sensore da 10 megapixel (apertura f/2.2)

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC, porta USB Type-C 3.2

batteria da 4.400 mAh

certificazione IPX8

dimensioni: 6,71 x 15,49 x 1,34 cm

peso: 253 grammi

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

