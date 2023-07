La connettività 5G rappresenta il campo in cui i principali operatori telefonici si daranno battaglia nei prossimi anni e anche TIM è impegnata in un lavoro di potenziamento della sua infrastruttura.

Di tanto in tanto l’operatore aggiorna l’elenco dei comuni che supportano ufficialmente la sua rete, capace di garantire velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload.

Il 5G di TIM in tanti nuovi comuni

E così la rete 5G di TIM sbarca in oltre 30 comuni sparsi in lungo e in largo per l’Italia, comprendendo 14 regioni che vanno dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dalla Sardegna all’Emilia Romagna, passando per il Trentino Alto Adige e la Puglia.

In particolare, questo è l’elenco dei nuovi comuni che possono fare affidamento sulla rete 5G di TIM: Parghelia, San Nicola Arcella, Settingiano, Agropoli, Anacapri, Castellammare di Stabia, Omignano, Portico di Caserta, Salento (SA), Sissa Trecasali, Remanzacco, Latina, San Felice Circeo, Andora, Broni, Sesto ed Uniti, Anzola d’Ossola, San Marco in Lamis, Masullas, Ollastra, Quartu Sant’Elena, Siris, Villaperuccio, Zerfaliu, Licodia Eubea, Montevago, Oliveri, Santa Cristina Valgardena, Gressoney-La-Trinite’, Gressoney-Saint-Jean, Borgo Valbelluna, Limana e Vescovana.

Ricordiamo che l’inserimento di un comune nell’elenco di quelli supportati non significa che tutto il suo territorio possa effettivamente vantare la rete 5G, che potrebbe essere disponibile soltanto in alcune zone specifiche.

Potete trovare l’elenco integrale dei comuni nei quali è disponibile la rete 5G seguendo questo link.

TIM ricorda che il suo servizio 5G è disponibile su dispositivi abilitati e nelle aree coperte dalla rete, precisando che tutti i terminali con tecnologia 5G presenti nel mercato italiano sono compatibili la sua rete.

Per usufruire della connettività 5G è necessario trovarsi in uno dei comuni supportati, usare uno smartphone compatibile con tale tecnologia e avere un’apposita offerta attiva.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

