Motorola ha avuto il merito di credere fin dal giorno zero nelle potenzialità degli smartphone pieghevoli con formato “a conchiglia”, dapprima pensati alla stregua di un’operazione nostalgia volta a rendere omaggio ad un glorioso passato, poi quali quali sofisticato connubio di forma e sostanza; adesso, l’ultimo nato della casa alata, Motorola RAZR 40 Ultra, ha affrontato il test di resistenza più famoso del web e — dato che i suoi predecessori avevano inanellato un insuccesso dopo l’altro — non si può negare la curiosità di scoprire come se la sia cavata.

Motorola Razr 40 Ultra affronta JerryRigEverything: sarà sopravvissuto?

Motorola Razr 40 Ultra — che negli Stati Uniti viene venduto con il nome di Razr Phone Plus — si inserisce in una famiglia composta da tre modelli ed è il fiore all’0cchiello della gamma. Il pieghevole premium di Motorola è appena finito tra le grinfie di JerryRigEverything e il buon Zack non gli ha risparmiato nessuna delle classiche torture. Considerato il triste destino cui è andato incontro l’ultimo pieghevole messo alla prova dal popolare youtuber, è comprensibile iniziare la visione del video con un po’ di apprensione.

Motorola Razr 40 Ultra raccoglie apprezzamenti per il profilo estetico e per l’ampio display esterno — 3,6 pollici —, finalmente davvero sfruttabile per eseguire svariate operazioni. Al contempo, la cover posteriore in vetro Corning Gorilla Glass Victus è doppiamente apprezzabile: non solo la finitura è elegante e bella da vedere, ma la particolare lavorazione la rende resistente ai graffi.

Quanto ai materiali utilizzati per proteggere il display, la prova della scala di Mohs dimostra che Motorola non si è discostata dalla concorrenza: lo schermo esterno ha una copertura in vetro, mentre quello interno in plastica, dunque molto più facile da graffiare e danneggiare; tra l’altro è bene sottolineare come la pellicola che riveste il display più grande non vada rimossa, in quanto parte integrante dello schermo.

La prova prosegue col bend test, che per gli smartphone pieghevoli mette alla prova la resistenza strutturale anche della cerniera; qui Motorola RAZR 40 Ultra riserva una sorpresa dal sapore agrodolce: lo schermo pieghevole tiene botta e sopravvive, ma il vetro di quello esterno cede subito poiché lo spazio che lo separa dalla cornice è completamente vuoto. Insomma, lo stesso Zack resta perplesso, tanto da non sapere se promuovere lo smartphone oppure bocciarlo. Qui sotto trovate il test completo per maggiori dettagli.

