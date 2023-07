Dopo la prima anticipazione arrivata in occasione di Google I/O, in queste ore prende il via in via ufficiale il rilascio di WhatsApp per WearOS. L’app del popolare servizio di messaggistica permette agli utenti dotati di un dispositivo Wear OS compatibile di poter gestire le conversazioni senza passare per lo smartphone. Ecco i dettagli completi in merito all’arrivo della nuova app di WhatsApp.

L’app di WhatsApp arriva su Wear OS: il roll out è iniziato

Dalla giornata di oggi è disponibile in via ufficiale l’applicazione di WhatsApp per Wear OS. L’app è compatibile con tutti gli smartwatch dotati di Wear OS 3 o versioni successive. Il funzionamento è molto semplice: direttamente dal proprio smartwatch, gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di avviare nuove conversazioni, rispondere a messaggi e ricevere o effettuare chiamate.

C’è anche la possibilità di inviare messaggi vocali, emoji e risposte rapide. Per i dispositivi Wear OS con supporto alla connettività LTE, inoltre, è possibile utilizzare WhatsApp anche senza avere lo smartphone vicino. In questo scenario, quindi, è possibile uscire di casa senza smartphone e continuare a utilizzare WhatsApp per inviare e ricevere messaggi.

L’aggiunta di WhatsApp al catalogo di app per Wear OS rappresenta un’importante novità per l’intero segmento di mercato. I dispositivi dotati di questo sistema operativo possono ora contare su di un’arma in più per attirare gli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp. Il rilascio dell’app conferma, inoltre, la volontà di Meta di incrementare la sua presenza nel settore dei wearable, mettendo a disposizione dei suoi utenti nuove app per accedere ai suoi servizi.

