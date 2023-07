Google sta testando un’interessante novità per il Google Play Store che risulta molto utile per distinguere le versioni delle applicazioni in base al dispositivo. Le app Android sono partite dagli smartphone, ma nel corso degli anni si sono allargate a tablet, smart TV, notebook, Chromebook, pieghevoli e smartwatch (come visto con WhatsApp), sempre tramite Play Store: proprio per questo si sente effettivamente il bisogno della funzione apparentemente in arrivo.

Recensioni, screenshot e informazioni in base al dispositivo: la novità del Google Play Store

Prima di scaricare un’app dal Google Play Store ci ritroviamo spesso a dare un’occhiata a qualche recensione e al punteggio raggiunto, in modo da avere un’idea di quello che ci aspetta. Le versioni della stessa app potrebbero però offrire delle esperienze diverse, anche diametralmente opposte in certi casi, ed è per questo che Google ha pensato a una novità davvero interessante: come potete vedere nel breve video qui sotto, la casa di Mountain View sta testando delle nuove “pillole” con le quali selezionare il tipo di dispositivo (smartphone, tablet, Chromebook, TV), in modo da poter visualizzare recensioni, punteggi, informazioni e screenshot specifici per ciascuno di essi.

Google Play is testing a new thing which adds chips on the details page of an app as shown in video below. Tapping on different option shows the different rating, downloads, screenshots etc according to the device type such as TV, Watch, Tablet, Phone and Chromebooks. pic.twitter.com/PkHcpVj3Px — AssembleDebug (@AssembleDebug) July 20, 2023

Questi filtri non sembrano essere particolarmente diffusi, ed è probabile che la nuova funzione risulti attualmente in fase di test per pochissimi utenti. Considerando quanto visto in passato con la stessa fonte, è possibile che siano stati attivati flag nascosti in fase di sviluppo.

Da quello che si può notare nel video, la novità sembra funzionare a dovere, quindi potrebbe non volerci molto per vederla distribuita a livello globale. Ci toccherà attendere l’arrivo di Android 14 o vedremo qualcosa prima?

