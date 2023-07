Siamo tutti ben consapevoli di quanto sia fastidioso quando il nostro smartphone non risponde ai comandi che vengono impartiti, questo può succedere in diverse occasioni e per diversi motivi ed è quello che stanno sperimentando alcuni utenti Pixel.

Gli utenti consapevoli, di fronte ad un problema, tentano di individuare la causa scatenante, si confrontano sul web e mettono in atto le soluzioni applicabili. Nelle ultime ore sono apparse diverse discussioni su Reddit (qui, qui e qui per esempio), nelle quali diversi utenti possessori degli smartphone made by Google, lamentano continui arresti anomali da parte di diverse applicazioni Android, apparentemente senza una motivazione.

Un bug comporta l’arresto anomalo delle app per alcuni smartphone Pixel

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore diversi utenti Pixel stanno riscontrando problemi di funzionamento con i propri dispositivi, nello specifico quello che sembrerebbe essere un bug comporta la chiusura immediata delle applicazioni Android quando l’utente cerca di avviarle.

Stando alle testimonianze non sembrano coinvolte alcune applicazioni in particolare, il problema si manifesta infatti sia con app Google che di terze parti, senza alcuna distinzione. Anche le soluzioni provate dagli utenti non sembrano funzionare per tutti, alcuni sono riusciti a risolvere con un semplice riavvio dello smartphone, alcuni con l’accesso alla modalità provvisoria, mentre altri ancora sono stati costretti ad effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica, ma non sembra che questi rimedi funzionino per tutti gli utenti coinvolti.

Un aspetto comune a tutti i dispositivi affetti dalla problematica riguarda la pagina di aggiornamento del sistema, che non si carica correttamente per coloro che stanno fronteggiando questi malfunzionamenti, ma restituisce una semplice pagina bianca. Questa parte è gestita dai Google Play Services e, trattandosi probabilmente dell’unico fattore comune, è plausibile presumere che siano i servizi in questione i colpevoli del bug.

Il problema sembra affliggere gli utenti possessori di uno smartphone delle serie Pixel 6 e Pixel 7, anche se al momento per fortuna non sembra che il bug sia particolarmente diffuso, nonostante le numerose segnalazioni. Google dal canto suo non si è ancora espressa in merito alla vicenda, non ci resta che attendere per scoprire quando e come il problema verrà risolto.

E Voi? State riscontrando gli stessi problemi con il vostro smartphone Pixel? Fatecelo sapere nei commenti.

