Google Pixel Watch è il primo smartwatch prodotto dal colosso di Mountain View, lanciato nell’ottobre dello scorso anno ha diviso la community dei fan dell’azienda a causa di qualche problema, per così dire, di gioventù.

Di recente abbiamo visto come anche questo dispositivo potrà beneficiare di un programma beta per consentire agli utenti di testare in anteprima le novità dell’ultima versione disponibile del sistema operativo, Wear OS 4, di cui abbiamo già intravisto la prima build disponibile.

Negli ultimi tempi sembra che Google stia testando alcune novità per il proprio smartwatch, nulla a che vedere con le future implementazioni della nuova versione del sistema, ma si tratta comunque di qualcosa che potrebbe far felici alcuni utenti.

Alcuni utenti stanno ricevendo nuovi suoni di notifica su Google Pixel Watch

Non si tratta di una novità assoluta, ci sono infatti testimonianze di utenti che hanno ricevuto alcuni nuovi suoni di notifica sui propri Google Pixel Watch già da qualche mese, ma non è chiaro con quale criterio l’azienda stia conducendo quello che sembra essere un test, prima di un eventuale rilascio in forma stabile.

Per chi non lo sapesse, Pixel Watch non permette all’utente una gran personalizzazione da questo punto di vista, è infatti possibile solo modificare il volume o alternare l’orologio tra le modalità suoneria e solo vibrazione, senza la possibilità di scegliere la tipologia di tono di notifica.

Il video che vedete qui sopra ci consente di sentire quelli che in futuro potrebbero diventare i nuovi suoni di notifica predefiniti per Google Pixel Watch che, rispetto agli attuali, in linea di massima sono più brevi e più forti.

L’autore del video non è però riuscito a godersi i nuovi toni di notifica per molto tempo, visto che una volta riavviato lo smartwatch e lo smartphone, questi sono scomparsi lasciando spazio ai suoni classici.

Google non ha commentato le richieste di spiegazioni fatte dagli utenti, non è chiaro quindi se si tratti di una sorta di programma di test random o di qualcos’altro; non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni in merito.

Potrebbe interessarti anche: Google migliora il sistema delle informazioni degli update di Pixel Watch