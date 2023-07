La scorsa settimana è emerso che il team di sviluppatori di Google si prepara ad avviare un programma beta per Wear OS e Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View.

Ebbene, pare che il rilascio della prima build beta sia imminente, almeno ciò è quanto ci suggerisce l’apparizione su Android Google Source di una build di Wear OS basata su Android 13.

Wear OS 4 sta per arrivare su Google Pixel Watch

In particolare, la build apparsa è contraddistinta dalla sigla TWD4.230609.006.B2 e porta il software di Google Pixel Watch da Wear OS 3.5 (basato su Android 11) a Wear OS 4 (basato su Android 13).

C’è da precisare che il colosso di Mountain View non ha implementato Wear OS 4 su dispositivi consumer tramite OTA o immagine, in quanto tale build può essere considerata come la prima versione di preview che verrà rilasciata come parte del programma Android Beta per gli smartwatch di cui abbiamo parlato la scorsa settimana.

Così come avviene per gli smartphone, la registrazione di un Google Pixel Watch su google.com/android/beta dovrebbe dare il via al rilascio di un aggiornamento OTA beta di Wear OS 4 per il device (al momento il processo di registrazione non è ancora attivo e probabilmente Google ha svelato i dettagli della preview in anticipo per errore).

Ricordiamo che fino ad oggi il colosso di Mountain View ha fornito soltanto pochi dettagli sulle novità che verranno introdotte con Wear OS 4, tra le quali vi sono un’esperienza di sintesi vocale più veloce e affidabile, la possibilità di trasferire dati e impostazioni tra gli smartwatch, miglioramenti per quanto riguarda la durata della batteria, altre ottimizzazioni relative alla gestione dell’autonomia e alcune nuove funzionalità relative alla salute.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di Google.

Potrebbe interessarti anche: ecco come Google Pixel Watch sa quando cadete