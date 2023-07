Wear OS 4, la prossima versione del sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi indossabili, è stato annunciato lo scorso maggio, in occasione di Google I/O 2023 ma soltanto alcune delle novità che porterà con sé sono state svelate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Presto tale situazione dovrebbe cambiare, almeno ciò è quanto suggerisce il fatto che Google pare si stia preparando ad avviare un programma “Wear OS Beta” per Google Pixel Watch.

In arrivo un’importante novità per Wear OS

Riferimenti a “Wear OS Beta Program” sono stati trovati nella pagina sorgente di google.com/android/beta con i seguenti due dispositivi:

Google Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi

Google Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi

Il processo di registrazione sarà molto probabilmente identico a quello usato per gli smartphone e comporterà semplicemente il clic su un pulsante “Accedi” per il proprio orologio, dando così il via all’arrivo dell’aggiornamento OTA.

Da notare che la sezione “I tuoi dispositivi idonei” è stata di recente leggermente modificata, con l’introduzione di “Dispositivi Android” al posto di “Smartphone” (ciò per consentire l’inserimento di Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold, che presumibilmente arriveranno con Android 14 Beta 4.)

Con grande probabilità verrà introdotto un nuovo carosello (o una nuova sezione) per Wear OS nel momento in cui verrà ufficialmente lanciato il relativo programma Beta.

Quasi certamente il nuovo programma beta per lo smartwatch di Google è relativo a Wear OS 4, sebbene al momento non vi sia nulla che lo indichi in modo esplicito.

Del resto, sin dal lancio dello scorso anno, Google Pixel Watch utilizza Wear OS 3.5 e il colosso di Mountain View in precedenza ha promesso che tale device “riceverà aggiornamenti per almeno tre anni”.

In occasione di Google I/O 2023 il team di Google ha anticipato che Wear OS 4 porterà con sé un’esperienza di sintesi vocale più veloce e affidabile e la possibilità di trasferire dati e impostazioni tra gli smartwatch, aggiungendo che vi saranno anche miglioramenti per quanto riguarda la durata della batteria e ad altre ottimizzazioni relative alla gestione dell’autonomia.