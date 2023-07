La sicurezza informatica è uno dei temi prominenti dei nostri tempi: all’aumento esponenziale del traffico online coincide sovente anche l’incremento della proliferazione di tentativi di frode tramite i servizi che utilizziamo quotidianamente, siano essi piattaforme di messaggistica o di mail come Gmail in cui il phishing è sempre dietro l’angolo. Gmail rappresenta uno dei client più popolari di posta elettronica nonché pilastro dell’ecosistema Google e, in quanto tale, deve anche assolvere ai propri doveri di protezione degli utenti che ne utilizzano i servizi ogni giorno.

Nelle ultime settimane il colosso ha implementato diverse funzioni volte a minimizzare questi rischi tra cui l’introduzione di un sistema di verifica dei mittenti e nuovi strumenti per la sicurezza dei messaggi e degli allegati.

Ebbene, negli ultimi giorni il client stesso sta esortando gli utenti ad abilitare la navigazione sicura avanzata con l’obiettivo di offrire uno strato aggiuntivo di protezione in tempo reale. Ecco i dettagli.

Gmail diventa ancora più efficace contro malware e phishing

Nei giorni scorsi vi sarà capitato di notare un annuncio nella parte superiore dell’app di Gmail in cui veniva messo in risalto il nuovo sistema di protezione del servizio chiamato “Enhanced Safe Browsing” (o “Navigazione sicura avanzata” in Italia) grazie al quale ottenere numerosi vantaggi sia per quanto concerne le mail che la navigazione sul web più in generale.

Come riportato da Google stessa, i vantaggi principali sono i seguenti:

Scansione di sicurezza in tempo reale per avvisare o bloccare siti Web, download ed estensioni pericolose;

Migliore capacità di Google di rilevare e proteggere da phishing e malware gli utenti;

gli utenti; Migliore protezione dai link pericolosi nelle app Google quali Gmail, Google Drive e Google Chrome.

Cos’è la navigazione sicura avanzata?

La funzione navigazione sicura avanzata, introdotta 3 anni fa, punta a offrire una protezione in tempo reale dalle minacce più rilevanti presenti sul web; inizialmente consisteva solo della modalità standard la quale effettuava un controllo degli URL visitati a un intervallo di tempo prestabilito (solitamente 30 secondi).

In seguito, come spesso accade, i siti più malevoli di phishing riuscirono ad aggirarne la protezione intervenendo nelle pause tra un controllo e l’altro: da qui nacque la modalità di protezione avanzata che, attualmente, offre una protezione costante in tempo reale monitorando gli URL visitati nonché i download su Chrome, gli allegati su Gmail e i file scaricati su Drive.

In seguito, il servizio si è arricchito per monitorare anche le estensioni di Chrome, condurre analisi approfondite dei file scaricati e sfruttare i modelli di machine learning di Google stessa per garantire un livello di protezione superiore.

Come attivare la nuova funzione di protezione di Gmail

Allo stato attuale, la maggior parte degli utenti Gmail dovrebbe aver già ricevuto il prompt per attivare la navigazione sicura avanzata; qualora non foste tra questi potrete attivarlo seguendo questo link.

Peraltro, la funzione è accessibile dalle impostazioni di Google Chrome seguendo il percorso chrome://impostazioni//privacy e sicurezza.

È bene sottolineare, dunque, l’importanza di questi strumenti di sicurezza in un panorama tecnologico in cui l’innovazione procede a passo spedito e i metodi malevoli presenti sul web ne seguono le orme; pertanto, l’introduzione di funzioni come la navigazione sicura avanzata di Google si rivelano cruciali nel preservare la sicurezza e l’ordine degli abitanti di quella piazza digitale che è il web.

