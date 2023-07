L’enorme successo a livello planetario di Android non dipende soltanto dalle funzionalità via via introdotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View ma anche dall’immenso quantitativo di applicazioni disponibili per soddisfare ogni tipo di esigenza e, ovviamente, dal Google Play Store, la piattaforma che consente agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

Non scopriamo di certo oggi la fondamentale importanza del Google Play Store, vera colonna portante di Android e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di Google sia costantemente impegnato nel tentativo di rendere la piattaforma sempre più stabile e piacevole da utilizzare, risolvendo i bug riscontrati e introducendo nuove funzionalità.

Il Google Play Store si arricchisce di due novità

Con l’aggiornamento di sistema Google Play di luglio il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha introdotto diverse novità per lo store di Android e nelle scorse ore ha aggiornato il changelog per introdurne altre due implementate con la versione 36.7, che è stata rilasciata ieri.

In particolare, queste sono le novità aggiunte:

[Phone] You’ll be able to see more videos about apps, games, and content across Google Play.

[Phone] VPN Search results for VPN apps include new information about app security. Loan In India, search results for loan apps include new information about data safety and ways to get help.

La prima novità riguarda una maggiore visibilità di video relativi alle app e ai giochi e ciò dovrebbe comprendere i contenuti realizzati dagli sviluppatori per presentare le loro applicazioni.

La seconda novità è relativa a alle applicazioni VPN, per le quali le funzionalità di ricerca includono nuove informazioni sulla sicurezza delle app.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili del Google Play Store potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

