Chi acquista uno degli smartphone della serie Google Pixel può fare affidamente su app e funzionalità esclusive targate Google e tra di esse ve ne sono anche alcune relative a Widget At a Glance, la schermata di blocco dedicata e il widget della homescreen del colosso di Mountain View.

In quella che è la versione attuale di Widget At a Glance su Android 13, il widget della schermata iniziale fornisce delle pagine scorrevoli quando sono presenti più avvisi in sospeso solo che se è abilitata la funzione Always On Display (AOD) la funzionalità dello scorrimento non è supportata.

Android 14 porta con sé una novità per Widget At a Glance

Stando a quanto si apprende, con la beta 4 di Android 14 sulla schermata di blocco Widget At a Glance ottiene delle schede a scorrimento, che sono contrassegnate da punti quando sono presenti più avvisi in sospeso.

Pare che tale funzionalità rappresenti una delle novità introdotte con la beta 4 di Android 14 mentre non è presente né nella beta 3 né nell’ultima versione stabile di Android 13.

Ecco una breve dimostrazione di questa nuova funzionalità:

Si tratta di una funzione che numerosi utenti già da tempo chiedevano e che, a quanto pare, con Android 14 potrebbe essere finalmente implementata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Widget Ad a Glance si conferma una funzionalità in continua evoluzione e Google di recente l’ha arricchita con nuove opzioni, facendo intendere che anche in futuro proseguirà questo lavoro di miglioramento.

Per quanto riguarda Android 14, invece, i lavori di ottimizzazione volgono oramai al termine e presto la nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View sarà pronta per sbarcare ufficialmente su tuttti gli smartphone della serie Google Pixel (per quelli degli altri produttori, invece, ci sarà da avere pazienza ancora per qualche mese).

