Dopo aver rilasciato il Samsung Galaxy S21 FE e il Galaxy Tab S7 FE nel 2022, Samsung sembra pronta a stupire nuovamente il pubblico con l’arrivo di tanti nuovi dispositivi della serie Fan Edition. In questo articolo andiamo ad analizzare le ultime novità trapelate sul Galaxy Tab S9 FE, cercando di capire cosa ci riserva il colosso sudcoreano per il suo imminente evento di lancio Galaxy Unpacked.

Il lancio del Galaxy Tab S9 FE è previsto a breve

e indiscrezioni sulla serie Galaxy Tab S9 si susseguono a ritmo serrato, e ormai sembra certo che Samsung presenterà le varianti FE dei suoi tablet di punta il 26 luglio, in occasione del tanto atteso Galaxy Unpacked. Proprio ieri, il Galaxy Tab S9 FE Plus è apparso in alcuni rendering trapelati, mentre oggi il noto tipster OnLeaks (tramite MediaPeanut) ha diffuso le immagini del suo “fratello minore”, il Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Il modello FE standard del Galaxy Tab S9 dovrebbe essere dotato di un display da 10,9 pollici, rispetto ai 12,4 pollici della variante Plus. Questo significa che il Tab S9 FE condividerà le stesse dimensioni dello schermo della variante base di quello che sarà Galaxy Tab S9; tuttavia, al momento non è ancora chiaro se si tratterà di un pannello OLED o meno.

Per quanto riguarda il design, il Galaxy Tab S9 FE sembra seguire la linea degli altri tablet della serie, con una forma squadrata e cornici simmetriche che circondano il display. Tra le caratteristiche emerse dalle immagini trapelate (che trovate nella galleria qui sotto), si nota la presenza di un sensore di impronte digitali montato lateralmente – proprio come i modelli della serie Galaxy Tab S8 attualmente in commercio – e di un connettore POGO pin, utile per collegare una tastiera esterna all’occorrenza.

Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un sistema di altoparlanti doppio e di una singola fotocamera sul retro, a differenza della doppia fotocamera che abbiamo visto sul Galaxy Tab S9 FE Plus nelle scorse ore. Purtroppo al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del Galaxy Tab S9 FE.

Le informazioni emerse finora sul Galaxy Tab S9 FE ci permettono di iniziare a delineare un quadro delle novità che Samsung potrebbe presentare durante il suo evento Unpacked. Il tablet sembra essere una versione più accessibile e compatta del Galaxy Tab S9 Plus, pur mantenendo alcune delle caratteristiche distintive della serie, come il design squadrato e il connettore intelligente.

Tuttavia, è importante sottolineare che le informazioni trapelate non sono ancora ufficiali e potrebbero subire variazioni nel prodotto finale. Inoltre, mancano ancora dettagli importanti sulle specifiche tecniche, come il tipo di chipset scelto, la capacità di memoria e la capacità della batteria, che saranno fondamentali per valutare le reali potenzialità del dispositivo. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno corrette e per conoscere tutte le caratteristiche del nuovo Galaxy Tab S9 FE.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Internet Browser potrebbe ricevere l’integrazione con ChatGPT e Il chipset Samsung Exynos 2400 potrebbe adottare una CPU a 10 core