I chipset Exynos di Samsung hanno animato gli smartphone dell’azienda dai modelli economici fino a quelli di punta, tuttavia sono stati criticati come meno performanti rispetto alle versioni dotate di chipset Snapdragon.

Ora sembra che il colosso sudcoreano stia cercando di riscattarsi con il SoC Exynos 2400 di nuova generazione che potrebbe essere impiegato sulla prossima serie di punta Samsung Galaxy S24.

Un recente tweet del noto informatore RGcloudS afferma che il chipset Exynos 2400 presenterebbe notevoli miglioramenti delle prestazioni rispetto al suo predecessore grazie a una CPU a 10 core che permetterebbe al SoC di Samsung di giocarsela con lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm sulla gamma Galaxy S24.

Tuttavia il leaker aggiunge che non tutti e dieci i core sarebbero in esecuzione contemporaneamente e il numero di core utilizzati verrebbe ottimizzato in base al contesto.

Secondo precedenti voci di corridoio l’Exynos 2400 verrebbe prodotto con la tecnologia Fo-WLP, che aiuta a rendere il chip più sottile e più efficiente dal punto di vista energetico, tuttavia l’informatore afferma che ora l’azienda avrebbe ripiegato sul processo I-Cube.

Secondo alcune indiscrezioni i punteggi dei benchmark dell’Exynos 2400 si avvicinerebbero a quelli del chipset Apple M2, ma al nuovo SoC di Samsung resta l’arduo compito di fugare la cattiva reputazione che i processori Exynos hanno guadagnato negli ultimi anni.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Luglio 2023