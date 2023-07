Il team di sviluppatori di Google non è impegnato soltanto nello studio di nuove funzionalità che possano offrire un’esperienza sempre più ricca ma anche in un lavoro dedicato alla parte grafica delle app e dei servizi del colosso di Mountain View.

Da questo specifico punto di vista negli ultimi mesi il team di Google ha lavorato duramente per implementare in modo sempre più massiccio lo stile di design Material You nelle varie applicazioni dell’azienda, in modo da dare loro un aspetto più omogeneo e l’ultimo esempio è rappresentato da Fitbit.

Material You alla conquista anche dell’app Fitbit

In particolare, la novità a cui facciamo riferimento riguarda l’account switcher dell’app Fitbit, che presenta gli stessi principi già adottati dal colosso di Mountain View nelle altre sue applicazioni (come Ricerca, Google Maps, Google Calendar, Google Foto, Google Drive e Google Documenti).

In seguito a questo restyling, l’app di Fitbit ottiene un look decisamente più moderno e il suo account switcher presenta un tono che dipende da quello che è il colore del tema e un tasto a forma di pillola rettangolare con gli angoli arrotondati.

Ricordiamo che Google ha portato a compimento l’acquisizione di Fitbit nel 2021 mentre nel mese di settembre dello scorso anno il colosso di Mountain View ha iniziato ad assimilare gli account Fitbit negli account Google, dando agli utenti fino all’inizio del 2025 per trasferire completamente le informazioni del proprio account.

Le modifiche apportate all’interfaccia, come questa di cui abbiamo parlato oggi, non fanno altro che rafforzare il concetto che oramai Fitbit è parte integrante dell’ecosistema del colosso di Mountain View.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Fitbit per Android potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: