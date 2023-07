Quella odierna non è una giornata ricca di aggiornamenti ma è per certi versi particolare, se infatti uno dei produttori più attenti al supporto software sta comunque rilasciando un update per un proprio smartphone, ovvero Samsung Galaxy S21 FE, anche l’ultimo arrivato Nothing Phone (2) entra di prepotenza nella lista dei dispositivi che dovrebbero godere di un ottimo supporto da parte del produttore, ricevendo il suo primo update.

Nothing Phone (2) si aggiorna subito dopo il lancio

Nothing Phone (2), il nuovo smartphone dell’azienda di Carl Pei, è fresco fresco di presentazione (avete visto la nostra recensione vero?), nonostante la giovane età l’azienda ha già provveduto a rilasciare un primo aggiornamento per lo smartphone in questione, particolarmente ricco di nuove funzioni e miglioramenti vari.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, il changelog dell’update è particolarmente corposo, nonostante un peso di soli 105 MB; le novità implementate dall’azienda sono parecchie e presenti in diversi frangenti, di seguito riportiamo le principali:

Glyph Composer è ora disponibile sul Play Store

I widget possono essere aggiunti alla schermata di blocco e all’Always on display

È ora possibile impostare i quick toggle più utilizzati come widget tradizionali sulla schermata iniziale o di blocco

Sono stati aggiunti 4 nuovi wallpaper

È stata introdotta la modalità “a una mano”

La modalità verticale della fotocamera ora supporta lo zoom 2x

Nitidezza delle foto ottimizzata negli scatti effettuati tra zoom 4x e 10x

Sono stati ottimizzati gli algoritmi della stabilizzazione video

Sono stati apportati miglioramenti alle performance della batteria e della ricarica

Sono state migliorate le performance dello sblocco facciale e del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

Sono stati risolti alcuni bug riguardanti le impostazioni rapide, la stabilità della rete e l’NFC

Queste dunque sono solo alcune delle principali novità introdotte dal produttore su Nothing Phone (2) attraverso il suo primo aggiornamento (per tutte le altre vi rimandiamo al changelog completo presente nelle immagini); il dispositivo non è ancora in commercio ma, qualora foste intenzionati all’acquisto e magari aveste già effettuato il preordine, l’aggiornamento in questione sarà immediatamente disponibile quando unboxerete il vostro nuovo Nothing Phone (2).

Samsung Galaxy S21 FE riceve le patch di sicurezza di luglio 2023

Come anticipato in apertura, il nuovo smartphone di casa Nothing non è l’unico a ricevere un aggiornamento oggi, insieme a lui c’è infatti Samsung Galaxy S21 FE.

Il dispositivo del brand coreano ha iniziato a ricevere l’update che porta la versione del firmware alla G990EXXS7EWG1 che, con un peso di 256 MB, porta sullo smartphone le ultime correzioni disponibili in materia di sicurezza.

Con le patch di sicurezza di luglio 2023 il colosso coreano si premura di risolvere ben 90 falle di sicurezza: di queste, 52 sono state rilasciate direttamente da Google (e si applicano dunque a tutti i dispositivi Android), mentre 38 sono correzioni sviluppate da Samsung in maniera specifica per i dispositivi Galaxy.

L’aggiornamento in questione è attualmente in fase di rilascio per Samsung Galaxy S21 FE in India ma dovrebbe diventare disponibile anche in tutti gli altri mercati nei prossimi giorni, qualora foste possessori del dispositivo in questione e voleste controllare manualmente l’eventuale disponibilità dell’update, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

