Google si starebbe preparando a rinnovare completamente il design del tanto amato widget At a Glance, “Riepilogo dell’assistente” in italiano, integrato nell’app Google e uno dei più utilizzati dagli utenti Android. Le novità sembrano essere legate ai cambiamenti anticipati qualche giorno fa, riguardanti la personalizzazione dello stesso. Vediamo come dovrebbe essere il nuovo look del widget.

Il widget At a Glance di Google si prepara a un bel rinnovamento

Il widget At a Glance avrebbe proprio bisogno di una bella svecchiata, e finalmente pare che Google stia lavorando a un nuovo design che possa risultare più personalizzabile anche nello stile. L’anticipazione arriva ancora una volta dal canale Telegram Google News, grazie al quale possiamo iniziare a dare un’occhiata a quello che dovrebbe essere il nuovo look: in base a quanto possiamo vedere nell’immagine qui sotto, in futuro il widget sarà nell’ormai “tipico” design a pillola di Android con il meteo evidenziato all’interno di una ulteriore forma, personalizzabile in base al colore del tema dinamico.

Come abbiamo iniziato a vedere in precedenza, il nuovo widget dovrebbe offrire un menu con inedite impostazioni per la personalizzazione generale e dello stile dello stesso, che dovrebbe essere richiamabile attraverso i tre puntini. Per il momento non possiamo dirvi di più visto che la voce “Style” non porta da nessuna parte e quella “Customize” richiama la schermata attuale. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena ne sapremo di più, ma per ora potete assicurarvi di avere l’ultima versione dell’app Google attraverso il badge qui sotto. Se volete aderire al programma beta dell’app per avere le novità in anteprima, allora questo è il link che fa per voi.

