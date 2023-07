In queste ore non stanno impazzando solo le offerte dell’Amazon Prime Day: sullo shop online ufficiale di HONOR potete approfittare di uno sconto di quasi 400 euro su HONOR Magic5 Pro, uno degli ultimi arrivati del produttore. Per arrivare a un ribasso del genere basta combinare l’offerta disponibile su HiHonor con un coupon speciale.

HONOR Magic5 Pro a un prezzo da urlo con coupon

HONOR Magic5 Pro è un flagship vero e proprio, con specifiche tecniche di fascia premium unite a un design curato e moderno. Mette a disposizione un ampio display OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB di memoria interna UFS 4.0. A bordo un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP (con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x), e da una doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore ToF 3D per lo sblocco facciale. Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperCharge fino a 66 W e wireless fino a 50 W (qui per la scheda tecnica completa).

Lo smartphone offre Android 13 con interfaccia Magic UI 7.1 e diverse funzionalità, come HONOR Turbo Engine, AI Privacy Call 2.0 per le chiamate, HONOR Image Engine per la fotocamera e IMAX Enhanced Movie Master per i video. HONOR garantisce almeno tre aggiornamenti di Android (quindi arriverà fino ad Android 16) e cinque anni di patch di sicurezza.

HONOR Magic5 Pro ha debuttato in Italia a inizio maggio al prezzo consigliato di 1199 euro, ma al momento potete acquistarlo con uno sconto generoso. Lo smartphone è disponibile ancora per qualche ora a 899,90 euro, ma potete aggiungere un ulteriore sconto e arrivare a 809,91 euro sfruttando il coupon AHFANS10P, da inserire nel riepilogo dell’ordine nella sezione dedicata. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui di seguito, mentre più in basso (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per risolvere eventuali dubbi.

Acquista HONOR Magic5 Pro in offerta su HiHonor

Leggi anche: Recensione HONOR Magic5 Pro