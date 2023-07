Tra gli smartwatch più interessanti in offerta nella due giorni di sconti dell’Amazon Prime Day 2023, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, rientrano un buon numero di dispositivi a marchio Amazfit.

Tra questi abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i 3 più validi in rapporto prezzo-specifiche: grazie alle offerte messe in campo da Amazon, è possibile portarseli a casa a prezzi davvero convenienti.

La top 3 degli smartwatch Amazfit in offerta all’Amazon Prime Day

Nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023 spiccano le offerte (che saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) sugli smartwatch, con e senza Wear OS (il sistema operativo da polso di Google). In questo articolo, vi proponiamo i nostri tre preferiti tra gli smartwatch a marchio Amazfit in offerta, compagni perfetti per coloro che possiedono uno smartphone Android ma anche per coloro che posseggono un iPhone.

La prima proposta di questo trio è l’Amazfit GTR 3 Pro (trovate qui la nostra recensione), uno smartwatch che offre un’autonomia notevole nonostante le dimensioni poco ingombranti. In offerta troviamo sia la versione “Limited” con cinturino in pelle che la versione “standard” con cinturino in silicone.

Allo stesso prezzo del GTR 3 Pro “standard” troviamo l’Amazfit GTS 2, uno smartwatch non più recentissimo ma caratterizzato da una cassa quadrata, un display abbastanza ampio e il supporto all’assistente smart Amazon Alexa.

L’ultima proposta è l’Amazfit GTS 2 Mini, leggermente più piccolo rispetto al fratello maggiore ma dotato di specifiche tecniche interessanti in rapporto al prezzo, ampiamente al di sotto dei 100 euro.

Quelli Amazfit sono solo una piccola parte degli smartwatch in offerta e, a loro volta, rappresentano una minima parte dei prodotti che rientrano tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

