Chi acquista Google Pixel Watch lo fa non soltanto per le caratteristiche hardware del primo smartwatch del colosso di Mountain View ma anche per poter usufruire del supporto software garantito da Google, che si traduce in aggiornamenti costanti, oltre che in funzionalità e servizi esclusivi.

Una delle funzionalità introdotte nei mesi scorsi è quella relativa al rilevamento delle cadute e il team di Google ha voluto fornire qualche dettaglio al riguardo.

Ricordiamo che se lo smartwatch rileva che l’utente ha subito una brutta caduta e non si muove per circa 30 secondi, vibrerà, suonerà un allarme e invierà una notifica, chiedendogli se sta bene e, dopo circa un minuto, se non si è ancora mosso o non ha risposto, l’orologio chiamerà automaticamente i servizi di emergenza e condividerà la sua posizione.

Come funziona una chicca di Google Pixel Watch

Se vi state chiedendo come faccia Google Pixel Watch a determinare se l’utente è caduto e ha bisogno di aiuto, la risposta è che ciò è possibile grazie ai sensori di movimento e agli algoritmi di intelligenza artificiale.

Per la funzione di rilevamento della caduta lo smartwatch di Google utilizza sensori di movimento, al fine di cercare le reazioni istintive del corpo a una caduta, come il modo in cui si potrebbero muovere le braccia durante la discesa e la forza d’impatto di una caduta.

E per essere il più utile possibile e ridurre al minimo i falsi rilevamenti, il team di ingegneri di Google Pixel Watch ha creato algoritmi di intelligenza artificiale per distinguere tra una brutta caduta e un movimento che imita solo la caduta ma non costituisce di certo un’emergenza.

Per allenare i suoi algoritmi Google ha iniziato a lavorare in laboratori e università, sfruttando anche studi su come come vengono percepite le cadute dai sensori di movimento ed effettuando delle simulazioni (anche per valutare i fattori che possono cambiare l’aspetto di una caduta).

Quindi sono iniziati i test per capire se il sistema elaborato fosse in grado di rivelarsi attendibile, con centinaia di persone che per oltre un anno hanno confermato a Google che non inondasse i servizi di emergenza di falsi allarmi.

Per attivare la funzionalità di rilevamento delle cadute è sufficiente andare nel menu Emergenze Personali su Google Pixel Watch oppure nell’app companion nella sezione dedicata alle preferenze dello smartwatch e quindi accedere alla sezione relativa alla sicurezza.