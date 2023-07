La prossima interfaccia One UI 6.0 di Samsung presumibilmente perfezionerà ulteriormente l’esperienza offerta all’utente con varie novità. Alcune di queste potrebbero migliorare la schermata di blocco dei dispositivi mobili dell’azienda.

Secondo l’utente Twitter @hyacokr_itnyang, One UI 6.0 introdurrà un paio di grandi cambiamenti alla schermata di blocco. In particolare, l’AOD (Always-On Display) potrebbe trarre ispirazione dall’ultima versione iOS di Apple per migliorare i widget della schermata di blocco.

Nel dettaglio One UI 6.0 potrebbe consentire di utilizzare gli stessi widget della schermata iniziale nella schermata di blocco.

I widget della schermata di blocco sono già disponibili nella One UI, tuttavia non sono gli stessi che l’utente utilizza per la schermata iniziale, in quanto sono limitati nelle informazioni che visualizzano e nelle opzioni di personalizzazione.

Un render di fantasia creato dai fan offre un esempio di come potrebbe essere un widget della schermata iniziale su quella di blocco.

Recentemente è emerso il primo firmware di test della futura interfaccia One UI che dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S23 entro la fine dell’anno e approdare in seguito su altri dispositivi, portando Android 14 sugli smartphone Samsung.

Questa volta però sembra che la società non limiterà la beta della One UI 6 alla Corea del Sud e agli Stati Uniti, in quanto avrebbe deciso di estendere il test della futura One UI anche all’Europa e all’India.

