Google Foto rientra senza dubbio nella cerchia dei prodotti più apprezzati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, disponibile sia con apposite applicazioni mobile che su una piattaforma sul Web.

Lo scorso mese il team di sviluppatori di Google ha annunciato che alcuni degli strumenti dell’applicazione Android di Google Foto sarebbero stati messi a disposizione degli utenti sul sito Web dedicato al servizio e pare che l’implementazione sia stata avviata.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’app mobile di Google Foto si caratterizza per un quantitativo maggiore di opzioni per la modifica e l’ottimizzazione delle immagini, rivelandosi uno strumento molto apprezzato da chi desidera “lavorare” i propri scatti in modo semplice ma efficace.

Ecco come migliora Google Foto sul Web

I nuovi strumenti di modifica, introdotti per i membri Google One, includono le seguenti funzionalità:

la possibilità di regolare la posizione e la luminosità della luce negli scatti che ritraggono una persona

la possibilità di regolare la sfocatura dello sfondo della foto

la possibilità di scegliere tra diverse tonalità per aggiustare il colore e il contrasto del cielo

la possibilità di desaturare lo sfondo e mantenere il primo piano a colori

la possibilità di sfruttare le potenzialità della tecnologia HDR per migliorare la luminosità e il contrasto nell’immagine per una foto più bilanciata

Ecco un esempio del servizio con le nuove funzioni (da notare l’icona di Google One, che ricorda che è necessario essere abbonati):

L’aggiornamento porta con sé anche delle modifiche al design della piattaforma, oltre che una maggiore reattività.

Google One è stato lanciato in Italia alcuni anni fa e consente agli utenti di scegliere tra i seguenti pacchetti:

100 GB a 1,99 euro al mese (o 19,99 euro l’anno)

200 GB a 2,99 euro al mese (o 29,99 euro l’anno)

2 TB a 9,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno)

10 TB a 99,99 euro al mese

20 TB a 199,99 euro al mese

30 TB a 299,99 euro al mese

Potete accedere al sito di Google Foto seguendo questo link.