Mancano oramai davvero pochi giorni al lancio di Nothing Phone (2) e in Rete sono andate facendosi sempre più insistenti le anticipazioni relative alle principali caratteristiche di questo nuovo device dell’azienda di Carl Pei.

Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di saperne di più sulla sua fotocamera (con alcuni scatti di prova), di vedere lo smartphone dal vivo e in una serie di immagini rendering ufficiali.

La fotocamera e il display di Nothing Phone (2)

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per martedì 11 luglio, Kamila Wojciechowska ha condiviso su Twitter alcune interessanti informazioni sul comparto fotografico dello smartphone, che dovrebbe vantare un’importante novità rispetto al modello di precedente generazione.

A dire della leaker, infatti, Nothing Phone (2) dovrebbe poter contare su un nuovo sensore primario: si tratterebbe di un Sony IMX890 da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom integrato, soluzione già vista su OnePlus 11.

L’altro sensore dovrebbe essere invece quello già usato sul precedente modello, ossia un Samsung JN1 da 50 megapixel con ottica ultra grandangolare ed EIS mentre frontalmente il nuovo smartphone di Nothing dovrebbe presentare un sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

Kamila Wojciechowska si è anche soffermata su quello che dovrebbe essere il display del nuovo smartphone di Nothing, che avrebbe deciso di affidarsi ad un pannello realizzato da Visionox.

A suo dire, pertanto, chi acquisterà Nothing Phone (2) potrà contare su un display AMOLED da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, supporto alle modalità low power (1 Hz, 10 Hz, 24 Hz e 30 Hz) e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato sotto lo schermo (realizzato da Goodix).

Infine, ecco anche gli sfondi che saranno pre-caricati sul nuovo smartphone di Nothing (potete scaricarli a risoluzione massima seguendo questo link):

Previous Next Fullscreen

Restiamo in attesa del lancio ufficiale per scoprire quando Nothing Phone (2) sarà effettivamente disponibile sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.