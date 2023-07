Non manca molto alla presentazione ufficiale, fissata per l’11 luglio, del secondo smartphone dell’azienda di Carl Pei: Nothing Phone (2). Nel corso del tempo, come per ogni dispositivo atteso, sono circolate diverse indiscrezioni, giusto ieri per esempio abbiamo visto quello che sarebbe stato il design del modulo fotografico principale e, ancor prima, alcune presunte specifiche tecniche.

Fino ad oggi il design generale del dispositivo è rimasto un mistero, anche perché lo stesso Carl Pei ha bollato come fake alcuni render trapelati in precedenza; ora però sembra che il CEO di Nothing abbia autorizzato il famoso youtuber Marques Brownlee a mostrare al mondo l’estetica del futuro smartphone.

Ecco come sarà Nothing Phone (2), pochi cambiamenti rispetto al passato

Come anticipato in apertura, Brownlee ha pubblicato sulla celebre piattaforma di Google un video intitolato “Nothing Phone 2 Redesign!”, svelando per la prima volta il design del futuro dispositivo in maniera sostanzialmente ufficiale.

Ad un occhio poco attento potrebbe sembrare di guardare Nothing Phone (1) se non fosse per il paragone fra i due smartphone, l’azienda ha infatti deciso di mantenere un design particolarmente conservativo andando di fatto a modificare leggermente le dimensioni, adottando un vetro curvo per la parte posteriore e modificando l’iconica illuminazione a LED sul retro.

Come potete notare dalle immagini dunque, l’unica differenza che realmente salta all’occhio (aguzzando la vista) è nei LED, il “Glyph” di Nothing mantiene il design del precedente modello, utilizzando però diversi elementi divisi. Il LED attorno alla fotocamera è ora infatti diviso in due pezzi e la striscia attorno alla bobina di ricarica wireless è divisa in sei pezzi singoli.

Nothing Phone (1) vantava 12 zone LED indipendenti, con il nuovo modello l’azienda sale a 33: il rinnovamento dei LED però non si limita solo all’estetica, essi possono infatti essere utilizzati per alcune funzioni specifiche come indicatore di avanzamento per il volume, un timer o altro. Anche dal punto di vista dell’utilizzo come LED di notifica sono state introdotte alcune novità, è infatti possibile assegnare l’illuminazione di una determinata porzione di LED ad un’app in particolare, così da capire a colpo d’occhio da quale applicativo proviene la notifica.

Quanto sopra esposto dunque è tutto ciò che c’è da sapere sul design del prossimo Nothing Phone (2), il video menzionato poco sopra non dà alcuna indicazione sulle specifiche tecniche del dispositivo, che di conseguenza rimangono quelle trapelate dalle precedenti indiscrezioni: in base a quanto condiviso il futuro smartphone dell’azienda dovrebbe presentarsi con un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Lato processore dovrebbe vantare lo Snapdragon 8+ Gen 1 che muoverà la nuova interfaccia Nothing OS 2.0, infine ad alimentare il tutto dovrebbe essere presente una batteria da 4.700 mAh. Anche per quanto riguarda i prezzi di vendita non ci sono certezze al momento, ma si vocifera che sul mercato europeo possa costare 729 euro nella versione con 256 GB di memoria interna e 849 euro nella versione con 512 GB di memoria interna.

Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire ogni minimo dettaglio del prossimo Nothing Phone (2).

