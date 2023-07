Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale di Nothing Phone (2) in Rete aumentano le anticipazioni e i contributi dedicati a chi attende con impazienza il nuovo smartphone dell’azienda di Carl Pei.

E così, dopo le immagini dal vivo di ieri, è arrivato anche il momento di quelle rendering “ufficiali”, pubblicate dal popolare leaker evleaks su Twitter e grazie alle quali possiamo apprezzare il design del nuovo device di Nothing.

Ecco come sarà Nothing Phone (2)

Così com’è già emerso ieri, con lo smartphone di nuova generazione il team di Nothing non ha voluto apportare rivoluzioni rispetto al modello precedente per quanto riguarda il design.

Nothing Phone (2) presenta una parte posteriore leggermente curva e una diversa disposizione dei LED Glyph ma ha ancora due fotocamere posteriori con allineamento verticale, una cornice piatta e uno schermo piatto nella parte anteriore (diverso da quello dei rendering basati su CAD che mostravano invece una cornice curvata).

Con riferimento al sistema di luci Glyph, Nothing Phone (2) al centro presenta 6 separazioni e 33 zone di illuminazione a LED, con un notevole incremento rispetto al modello di generazione precedente (che ne ha soltanto 12).

Il telefono mantiene il pulsante di accensione sulla parte destra, il bilanciere del volume su quella sinistra ed è possibile vedere le bande dell’antenna, in quanto il device ha un telaio in alluminio.

Ricordiamo che Nothing ha già confermato alcune delle caratteristiche principali su cui potrà contare Nothing Phone (2), come un display da 6,7 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria da 4.700 mAh e la nuova interfaccia Nothing OS 2.0.

Restiamo in attesa della presentazione ufficiale, in programma la prossima settimana, per scoprire quando Nothing Phone 2 farà il suo esordio sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (stando alle voci, si dovrebbe partire da 729 euro).

