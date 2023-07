Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Nothing Phone (2).

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese sono state svelate quelle che dovrebbero essere alcune delle feature del nuovo smartphone di Nothing, che dovrebbe poter contare tra le altre cose su un display da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria da 4.700 mAh e Nothing OS 2.0 (con la garanzia di 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza).

La fotocamera posteriore di Nothing Phone (2)

Nelle scorse ore è stata pubblicata la seguente immagine rendering di Nothing Phone (2), che ci mostra il particolare di quella che dovrebbe essere la fotocamera posteriore dello smartphone, caratterizzata da un doppio sensore con allineamento verticale.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulla risoluzione dei due sensori del nuovo smartphone di Nothing (nel precedente modello vi sono un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel), che dovrebbe poter contare su un doppio flash LED (sulla precedente generazione ne troviamo soltanto uno) e su bordi piatti.

Per scoprire la restante parte della scheda tecnica di Nothing Phone (2) si sarà da avere pazienza ancora per una settimana: l’evento di lancio, infatti, è in programma per martedì 11 luglio.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare questo nuovo device, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere proposto a 729 euro nella versione con 256 GB di memoria interna e a 849 euro nella versione con 512 GB di memoria interna.

Non dovrebbero esservi dubbi, infine, sulla commercializzazione di Nothing Phone (2) anche nel nostro Paese, così come del resto è avvenuto per il precedente modello.

