Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di Android Auto, piattaforma che non rientra tra i prodotti a cui Google tiene maggiormente ma che, ad ogni modo, negli ultimi mesi è stata oggetto di un costante miglioramento.

C’è da riconoscere al team del colosso di Mountain View, infatti, il merito di essersi messo sotto per provare a risolvere i problemi riscontrati dagli utenti e offrire nel complesso una piattaforma che sia sempre più stabile e ricca di funzionalità.

Prima di proseguire è bene ricordare che Android Auto è la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Un’interessante novità di Android Auto 9.9

A distanza di una settimana dal rilascio della versione beta di Android Auto 9.9 arrivano interessanti segnalazioni sulla nuova release della piattaforma, permettendoci così di scoprire una delle novità introdotte con essa (purtroppo gli sviluppatori con il changelog sono soliti non fornire dettagli su ciò che di volta in volta cambia).

Pare che con la versione 9.9 beta per la prima volta gli utenti siano stati in grado di visualizzare le impostazioni relative ai veicoli elettrici, che finalmente vengono integrati in Android Auto.

Al momento sembra sia possibile selezionare soltanto le prese di ricarica disponibili in Europa e non c’è un accesso rapido alle stazioni di ricarica nelle categorie di Google Maps.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Android Auto Coolwalk è disponibile per tutti