In data odierna Google ha dato l’annuncio di una novità per Android TV che non suona particolarmente “nuova”, ma che qualche utente potrebbe ugualmente trovare interessante: un nuovo tab Shop tramite il quale procedere all’acquisto o al noleggio dei film desiderati.

Android TV ha un nuovo tab Shop, nel 2023

I meno giovani tra di voi avranno ricordi ancora piuttosto nitidi del periodo precedente allo sdoganamento dei servizi di streaming di contenuti multimediali: quando ancora non c’era una giungla di servizi in abbonamento tra i quali tentare di destreggiarsi, gli utenti potevano individuare il film di proprio interesse e poi scegliere se acquistarlo oppure noleggiarlo. Sebbene tali pratiche siano decisamente meno comuni al giorno d’oggi, Google ha appena ufficializzato una novità che verrà apprezzata dagli utenti Android TV che ancora vi ricorrono di tanto in tanto.

In data odierna, è stata annunciata l’introduzione di un tab Shop nella schermata principale di Android TV: il nuovo tab troverà posto dopo Search e Home e prima di Discover e Apps. Big G parla di una novità che vuole semplificare la procedura di acquisto e/o noleggio direttamente dai dispositivi Android TV, consentendo agli utenti di fare il tutto nella maniera più comoda: ricerca dei contenuti di proprio interesse e acquisto/noleggio degli stessi a portata di clic.

Il tab Shop, inoltre, fungerà anche da raccoglitore — in una sezione apposita — di tutti gli acquisti effettuati dall’utente a mezzo del proprio account Google, includendo nel novero quelli effettuati su YouTube, dispositivi Google TV e Android TV e app Google TV. Tutti i contenuti ivi presenti potranno essere riprodotti in streaming oppure scaricati per una fruizione offline sul dispositivo di propria scelta.

Disponibilità

Il nuovo tab Shop di Android TV è in roll out a partire da oggi nei soli Stati Uniti, mentre per la distribuzione a livello globale sarà necessario attendere qualche settimana.

