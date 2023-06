Android 14 presto dovrebbe sbarcare sui dispositivi basati su Android TV e Google TV e nei giorni scorsi è stata rilasciata una prima versione beta.

Ma, oltre a ciò, sembra che il team di sviluppatori di Google TV stia anche preparando il supporto per alcune altre funzionalità, incluso un pulsante remoto che gli utenti avranno la possibilità di personalizzare.

Alcune novità in arrivo su Android TV 14

Nel codice della build di Android TV 14 per Google TV è stato scoperto un nuovo pulsante remoto personalizzabile, presentato come una sorta di “scorciatoia” che consente di aprire l’app scelta dall’utente o cambiare input sulla TV.

Pare che questa funzionalità sia in fase di sviluppo già da parecchio tempo, tanto che le prime tracce risalgono addirittura al 2021 (probabilmente Google Chromecast avrebbe dovuto vantarla già al momento dell’esordio sul mercato) e rispetto ad allora l’interfaccia non sembra essere molto cambiata.

Solo che al momento non vi sono telecomandi con un tasto stella e, pertanto, ciò suggerisce che il colosso di Mountain View abbia in cantiere anche una nuova versione di Google Chromecast dotata proprio di un telecomando pronto a supportare questa funzionalità.

Tra le altre novità in arrivo con Android TV 14 vi è un’opzione dedicata alle cuffie nel menu delle impostazioni rapide di Google TV, attraverso la quale gli utenti dovrebbero riuscire a visualizzare i dispositivi disponibili.

Ed ancora, tra le nuove funzionalità in fase di sviluppo vi sarebbe anche quella relativa alle notifiche di chiamata, grazie alla quale le applicazioni supportate (come potrebbe essere ad esempio Google Meet) saranno in grado di inviare notifiche nel momento in cui è in arrivo una chiamata (il tutto rispettando il profilo utente attivo sulla TV).

Nel corso delle prossime settimane emergeranno altre novità in arrivo con Android TV 14, per il cui rilascio probabilmente ci sarà da avere pazienza sino alla fine di quest’anno.