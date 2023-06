HONOR 90 Lite è uno smartphone Android di fascia media, caratterizzato da un design pulito ed elegante, dotato di specifiche tecniche interessanti, come la sua fotocamera principale da 100 megapixel, se consideriamo il prezzo ufficiale di listino.

Al momento, l’ultimo arrivato in casa HONOR è ancora più interessante grazie a una offerta, disponibile sullo store ufficiale del produttore cinese, che combina la promo lancio e un coupon sconto, ponendolo come ottima alternativa per chi cerca un dispositivo affidabile sotto ai 300 euro.

HONOR 90 Lite: tra coupon e bundle a meno di 300 euro

Lanciato come antipasto alla serie HONOR 90 che sarà svelata ufficialmente a livello globale il prossimo 6 luglio a Parigi, HONOR 90 Lite è ufficiale anche in Italia da meno di una settimana.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che rappresenta un buon compromesso su tutti i fronti, offrendo specifiche in linea col prezzo di listino fissato a 299,90 euro.

Grazie alla promo lancio attiva al momento sul sito ufficiale Hihonor è possibile acquistare lo smartphone a un prezzo ancora più conveniente, portandosi a casa anche un dispositivo indossabile della casa in bundle, a scelta tra la HONOR Band 7 e le cuffie HONOR Earbuds X5 (entrambi hanno un valore commerciale di 59,90 euro).

Già di per sé, grazie a questo bundle, il risparmio è di 59,90 euro (e potrebbe fare comodo a chi cerca un’accoppiata “smartphone + smartband” o “smartphone + cuffie true wireless“). È inoltre possibile risparmiare altri 30 euro sfruttando il coupon AHFANS10P, acquistando l’accoppiata smartphone + wearable a 269,90 euro.

Acquista HONOR 90 Lite a 269,90 euro su HiHonor.com (coupon: AHFANS10P)

Vi ricordiamo, inoltre, che sullo store ufficiale di HONOR è possibile effettuare gli acquisti pagando in 3 rate, grazie al servizio messo a disposizione da Klarna.

Cosa offre lo smartphone?

HONOR 90 Lite presenta una configurazione a tripla fotocamera con sensore principale da 100 megapixel, sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel e sensore macro da 2 megapixel.

La fotocamera frontale è invece da 16 megapixel ed è collocata all’interno di un foro circolare centrato sull’ampio display LCD da 6,7 pollici (con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 90 Hz, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e supporto alle funzionalità per il benessere degli occhi)

HONOR 90 Lite è alimentato dal SoC Dimensity 6020 di MediaTek con 8 GB di RAM (che diventano 13 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo) e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo supporta le reti 5G e ha una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 35 W. Il sistema operativo è la MagicOS 7.1 basata su Android 13.

In conclusione vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day si avvicina: per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta dell’imminente promozione estiva di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbero interessarti anche: Un leak anticipa il prezzo di HONOR 90 e Migliori smartphone HONOR: la classifica di questo mese