In attesa della presentazione ufficiale in Europa della serie HONOR 90, in programma per il 6 luglio 2023, dal Regno Unito arrivano nuove informazioni su quello che dovrebbe essere il listino prezzi nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che in Europa è già stato lanciato HONOR 90 Lite ma si attendono ancora i due modelli più interessanti della nuova serie di HONOR, ossia HONOR 90 e HONOR 90 Pro (presentati in Cina alla fine dello scorso mese).

Il prezzo europeo di HONOR 90

Stando a quanto viene riportato da Appuals, nel Regno Unito HONOR 90 sarà disponibile dal 6 luglio al prezzo di 449,99 sterline (pari, al cambio, a circa 520 euro) nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata. HONOR dovrebbe lanciare anche una versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata ma il suo prezzo non è stato ancora rivelato.

Le varianti cromatiche dovrebbero essere tre, ossia Diamond Silver, Emerald Green e Midnight Black.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e il design, HONOR 90 in Europa non dovrebbe presentare particolari differenze rispetto al modello già lanciato in Cina e potrà contare sul supporto ai Google Mobile Services (GMS).

Questa la scheda tecnica:

display OLED curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2.664 × 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità di picco fino a 1.600 nit

processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) con GPU Adreno 644

8 GB o 12 GB di RAM con 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione

Dual SIM (nano+nano)

altoparlanti stereo

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

sensore di impronte digitali nel display

fotocamera frontale da 50 megapixel (apertura f/2.4)

fotocamera posteriore con sensore primario da 200 megapixel (apertura f/1.9), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e sensore di profondità da 2 megapixel (apertura f/2.4)

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

interfaccia MagicOS 7.1 basata su Android 13

dimensioni: 161,9 × 74,1 × 7,8 mm

peso: 183 grammi

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda il mercato italiano.