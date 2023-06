Samsung Galaxy S22, il modello “base” dei flagship 2022 di Samsung, è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante che, unito all’attuale promozione cashback del produttore sudcoreano, diventa irresistibile.

Al prezzo di un dispositivo di fascia media, è così potersi portare a casa uno smartphone premium compatto, dotato di migliori capacità fotografiche, di prestazioni di livello superiore, di un gran bel display e di un supporto software che durerà ancora a lungo.

Samsung Galaxy S22 è in doppia offerta (Amazon + Cashback Samsung)

L’Amazon Prime Day è ormai alle porte e, nell’attesa della due giorni di offerte speciali, ci concentriamo su una offerta attualmente disponibile sul portale del colosso dell’e-commerce che propone Samsung Galaxy S22 al prezzo di 599 euro.

Già a questo prezzo lo smartphone potrebbe risultare interessante ma, grazie a una promo attiva da inizio mese sul sito ufficiale di Samsung chiamata Cashback Premium (qua trovate tutti i dettagli), è possibile ricevere un cashback di 200 euro che portano il prezzo dello smartphone a 399 euro.

Qualora siate interessati all’offerta, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto e alla pagina con la promo cashback di Samsung. È giusto sottolineare che il termine ultimo per acquistare lo smartphone e usufruire della promo è domani, 25 giugno 2023; questo dovrà poi essere registrato sul portale dedicato alla promo Cashback Premium di Samsung entro il 16 luglio 2023.

Acquista Samsung Galaxy S22 (128 GB, Phantom Black) su Amazon

Acquista Samsung Galaxy S22 (256 GB, Bora Purple) su Amazon

Promo Cashback Premium sul sito ufficiale Samsung (fino al 25/06/23)

Cosa offre lo smartphone

Di seguito riepiloghiamo brevemente le specifiche del Samsung Galaxy S22 (qui potete trovare la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy S22 è uno smartphone Android compatto di fascia alta, uno dei flagship 2022 del colosso sudcoreano. Lui non spicca per l’autonomia ma offre ottime prestazioni grazie al SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna.

All’anteriore troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, interrotto da una fotocamera anteriore da 10 megapixel e sotto al quale si cela un affidabile lettore delle imrponte digitali.

Il comparto fotografico surclassa quello di molti smartphone di fascia media, offrendo tre fotocamere con sensore principale Dual Pixel da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel (con zoom ottico 3x). Completissimo lato connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C con uscita video), il dispositivo è inoltre certificato IP68. La batteria è da 3700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 25 W, la ricarica wireless a 15 W e la ricarica inversa PowerShare.

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta dell’imminente Amazon Prime Day, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S22 e S22+: più piccoli e potenti e Continuano le super offerte su Samsung Galaxy Z Flip4 con il cashback