L’iniziativa con cashback lanciata da Samsung in questi giorni sta regalando offerte allettanti per l’acquisto di diversi modelli: tra questi anche Samsung Galaxy Z Flip4, tuttora disponibile in super sconto su Amazon nelle versioni da 256 e 512 GB con rimborso di 300 euro. Vediamo come approfittarne subito, prima che si esauriscano i pezzi.

Samsung Galaxy Z Flip4 in super offerta su Amazon con cashback

La promozione Samsung prevede un rimborso di 300 euro sull’acquisto entro il 25 giugno 2023 di Galaxy Z Flip4 presso i rivenditori selezionati, tra i quali compare Amazon (solo per i modelli venduti e spediti da Amazon stessa). Il cashback è ovviamente cumulabile con gli sconti già proposti dai vari rivenditori, e dunque potete portarvi a casa il pieghevole a meno di metà prezzo con un ribasso complessivo che oscilla tra i 700 e i 780 euro.

Galaxy Z Flip4 è uno smartphone a conchiglia con schermo pieghevole Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, affiancato da un display secondario, sempre AMOLED, da 1,9 pollici (per le operazioni più rapide). Samsung ha scelto il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e gli ha affiancato 8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna (a seconda della versione).

Il comparto fotografico offre in tutto tre sensori: all’esterno c’è una doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre all’interno trova posto una fotocamera da 10 MP integrata nello schermo con un foro. Non mancano connettività 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 3700 mAh e risulta compatibile con la ricarica rapida via cavo da 25 W, con la ricarica wireless 2.0 e con la ricarica inversa PowerShare.

Galaxy Z Flip4 è stato lanciato lo scorso agosto al prezzo consigliato di 1149 euro (128 GB), 1199 euro (256 GB) e 1329 euro (512 GB), ma potete portarvelo a casa a cifre più che dimezzate grazie alla combinazione delle offerte Amazon e del cashback di Samsung (che arriverà in qualche settimana, da regolamento). Tenendo conto di entrambe le iniziative, in questo momento potete acquistarlo con disponibilità immediata (nel momento in cui stiamo scrivendo) nelle versioni da 256 GB e da 512 GB a rispettivamente 499 euro e 549 euro, con sconti di 700 o 780 euro. Per procedere potete seguire uno dei link qui sotto, mentre a questo indirizzo potete scoprire tutto sulla promozione cashback. Per eventuali dubbi potete consultare la nostra recensione al link in fondo. Sul sito sono disponibili anche altre versioni, ma in quei casi le date di consegna non garantiscono al 100% la possibilità di aderire in tempo al cashback.

