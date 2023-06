Google ha recentemente presentato una serie di aggiornamenti significativi per due delle sue applicazioni più popolari, Google Calendar e Gmail. Questi nuovi aggiornamenti mirano a migliorare la pianificazione e prenotazione degli appuntamenti e la condivisione interattiva degli impegni, rendendo queste applicazioni ancora più utili sia per gli utenti personali che per quelli aziendali.

Pianificazione e prenotazione degli appuntamenti su Google Calendar

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la pianificazione degli appuntamenti su Google Calendar. Con questa funzione, gli utenti possono creare pagine di prenotazione personalizzate, che possono essere facilmente condivise tramite un link. Questo sistema si integra perfettamente con il calendario di Big G, evitando così conflitti di disponibilità e consentendo funzioni aggiuntive come la gestione dei buffer e il limite massimo di appuntamenti quotidiani.

Tuttavia, gli utenti che utilizzano gratuitamente Google Calendar potranno creare soltanto una pagina di prenotazione; gli account Workspace Individual o Google One Premium avranno invece la possibilità di creare un numero illimitato di pagine di prenotazione e godere di funzioni extra come i promemoria automatici via e-mail per chi prenota e il controllo della disponibilità di più calendari.

La funzione di pianificazione degli appuntamenti potrebbe semplificare notevolmente la gestione del tempo sia a livello personale che professionale. Potrebbe essere utilizzata, infatti, per pianificare riunioni di lavoro, organizzare eventi sociali o anche per prenotare consulenze professionali.

Google sta lanciando anche un servizio di prenotazione di appuntamenti a pagamento per Workspace Individual, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus e Nonprofits. Questo servizio, che richiede l’integrazione con un account Stripe, permetterà agli utenti di impostare un prezzo per i propri appuntamenti, che potranno essere prenotati e pagati direttamente dalla pagina di prenotazione.

Condivisione della disponibilità in Gmail

Un altro importante aggiornamento riguarda la condivisione della disponibilità in Gmail: questa funzione consente agli utenti di inserire un elenco di orari per una riunione proposti direttamente nelle e-mail. Il destinatario può quindi esaminare gli orari proposti e selezionarne uno direttamente dall’e-mail, ricevendo automaticamente un invito sul calendario. Questa funzione sarà disponibile sia per gli account personali che per quelli Workspace gratuiti.

La condivisione della disponibilità in Gmail potrebbe eliminare il bisogno di scambiare una serie di e-mail per trovare un orario di incontro conveniente per entrambe le parti. Grazie a questa funzione, infatti, gli utenti possono proporre direttamente diversi orari e il destinatario può scegliere quello che preferisce con un solo clic.

Personalizzazione dei modelli di e-mail in Gmail

Il colosso di Mountain View sta anche introducendo maggiori opzioni di personalizzazione per i suoi modelli di e-mail per l’invio di massa all’interno di Gmail. Gli utenti potranno dunque personalizzare un modello esistente, riutilizzare un layout personalizzato in più campagne o creare un nuovo layout da zero. Inoltre, sarà possibile trascinare e rilasciare diverse sezioni di un’e-mail, rendendo più facile la modifica e lo spostamento dei contenuti.

Stampa unione in Google Fogli

Concludiamo questa carrellata di novità con l’annuncio da parte di Google della funzione stampa unione all’interno di Google Fogli per alcune edizioni di Google Workspace. Questa funzione permetterà di collegare i dati di qualsiasi colonna di un foglio Google per personalizzare un’e-mail per un massimo di 1.500 destinatari.

La personalizzazione dei modelli di e-mail e la funzione stampa unione all’interno di Google Fogli possono essere strumenti particolarmente utili per le aziende e i professionisti che utilizzano l’e-mail marketing come parte delle loro strategie di comunicazione. Queste due funzioni possono aiutare a creare campagne e-mail più efficaci e personalizzate, migliorando l’engagement dei destinatari e aumentando le possibilità di conversione.

Questi aggiornamenti dimostrano come Google continui a innovare e adattare le sue applicazioni per rispondere meglio alle esigenze dei propri utenti. Che siate un professionista che cerca di ottimizzare la tua produttività o un utente privato che desidera semplificare la gestione del tuo tempo e della tua comunicazione, queste nuove funzionalità potrebbero avere un impatto significativo sul vostro uso quotidiano degli strumenti di produttività offerti dal colosso statunitense.

Potrebbero interessarti anche: L’assistente di scrittura basato sull’IA per Gmail è in arrivo e Google rivoluziona la suite di app Workspace e Gmail grazie all’intelligenza artificiale