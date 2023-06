Sul Huawei Store sono disponibili fino alla fine del mese le offerte del Summer Black Friday Huawei, che toccano smartphone, tablet, dispositivi wearable (come cuffie e smartwatch) e diversi altri prodotti tech. Tra le proposte c’è anche un coupon riguardante l’ultimo arrivato del produttore, ossia Huawei Nova 11 Pro: andiamo a scoprire tutti gli sconti migliori.

Ecco le offerte del Summer Black Friday Huawei

Le offerte del Summer Black Friday di Huawei sono particolarmente ricche e vanno a ribassare i prezzi di tanti prodotti del marchio. L’iniziativa si divide in alcune promozioni più specifiche: ci sono i flash sale ogni 72 ore con nuovi prodotti in sconto, un coupon da 50 euro (ASBFW50) per l’acquisto di smartwatch selezionati, un coupon da 100 euro ogni 1000 euro spesi e sconti fino al 60% su tantissima tecnologia. In più, grazie al coupon ASAW10, potete portarvi a casa Huawei Nova 11 Pro con il 10% di sconto, a 629,91 euro anziché 699,90 euro, sempre con le cuffie Huawei FreeBuds 5i in omaggio (dal valore di 99,99 euro, qui la nostra recensione). Si tratta dell’ultimo arrivato di casa Huawei ed è stato lanciato in Italia proprio qualche ora fa.

Ecco alcune delle offerte più interessanti dell’iniziativa Huawei:

A livello generale, l’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2023, ma alcune offerte sono disponibili solo per poche ore o per qualche giorno. Quelle qui sopra erano solo alcune delle proposte del Summer Black Friday di Huawei. Per scoprire tutte le offerte potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte Summer Black Friday Huawei

Leggi anche:Recensione Huawei Mate 50 Pro: fotografia da smartphone su un nuovo livello