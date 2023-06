Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia di un nuovo smartphone, che va a posizionarsi in quella che potremmo definire la fascia alta della fascia media. Stiamo parlando di Huawei Nova 11 Pro, nuovo dispositivo di punta della gamma che mette a disposizione un elegante design e si concentra molto sul comparto fotografico. Andiamo insieme a scoprire tutte le caratteristiche e le funzionalità, insieme al prezzo di vendita per il nostro Paese.

Huawei Nova 11 Pro arriva in Italia con pelle vegana e tanta tecnologia

Con Huawei Nova 11 Pro il produttore ha prestato particolare attenzione al design, in modo da riflettere la vitalità e il carattere dinamico dei giovani e provare a diventare un riferimento rispetto alle nuove tendenze legate al settore. Lo smartphone viene lanciato nelle colorazioni Green e Black ed è il primo della serie Nova a presentare una back cover in pelle vegana con loghi in rilievo: per raggiungere il risultato, il team di R&D è dovuto passare attraverso numerosi tentativi, aggiustamenti, test di temperatura e pressione, riuscendo infine a trovare la tecnica di goffratura e la densità di disposizione ottimali per adattare al meglio la pelle vegana alla cornice. La texture è pensata per i giovani attenti alla moda ma anche al comfort, visto che conferisce una sensazione di morbidezza al tocco unita a un’elevata resistenza a cadute e usura.

Lo schermo di Huawei Nova 11 Pro è da 6,78 pollici e può contare sulla protezione del vetro Kunlun Glass (con certificazione 5 stelle SGS), che garantisce una resistenza alle cadute 10 volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Il pannello è un OLED a risoluzione Full-HD+ (2652 x 1200 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, e supporta la tecnologia Display Turbo per la massimizzazione delle prestazioni.

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G con CPU octa-core e GPU Adreno 642L, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (non espandibile). L’aggiornato Game Engine apporta ottimizzazioni a tutta la programmazione delle risorse del SoC e all’interazione col touchscreen, riducendo il carico della GPU. Per i giochi è necessaria un’adeguata dissipazione del calore, ed è per questo che lo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento costituito da grafene ad altissima conducibilità termica, in grado di migliorare la capacità di dissipazione del 7% rispetto al predecessore. La batteria è da 4500 mAh e supporta la tecnologia di ricarica Huawei SuperCharge Turbo da 100 W, che consente di raggiungere il 60% in circa 10 minuti e il 100% in 20 minuti a schermo spento.

Come anticipato, il produttore si è concentrato molto anche sul comparto fotografico. Huawei Nova 11 Pro dispone di una fotocamera Ultra Vision da 50 MP, con sensore RYYB per migliorare l’esperienza con poca luce, e di una fotocamera macro-ultra-grandangolare da 8 MP ideale per gli scatti ravvicinati o quelli ad ampio angolo. Il sensore di messa a fuoco laser aiuta a catturare rapidamente il soggetto, e un sensore di temperatura del colore a 10 canali permette di ottenere colori nella loro originale vividezza.

Lo smartphone offre una modalità Ritratto che per la prima volta integra la tecnologia XD Portrait, capace di risaltare ogni dettaglio anche con poca luce e di restituire una maggiore fedeltà ai colori reali (soprattutto per quanto riguarda il tono della pelle). Frontalmente è presente un sistema a doppia fotocamera, con sensore Ultra Portrait da 60 MP ultra-grandangolare (100° di FoV) e sensore da 8 MP per scatti ravvicinati, con zoom ottico 2x e digitale 5x.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Nova 11 Pro:

display OLED curvo da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ (2652 x 1200 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, 1,07 miliardi di colori, frequenza di campionamento di 300 Hz, PWM dimming ad alta frequenza fino a 1440 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778 4G con CPU octa-core (4 Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz) e GPU Adreno 642L

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Vision da 50 MP (apertura f/1.9) e sensore macro-ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con zoom digitale 10x

doppia fotocamera anteriore con sensore ultra-grandangolare da 60 MP con AF (f/2.4) e sensore selfie Close-Up da 8 MP (f/2.2) con zoom ottico 2x e digitale 5x

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC), GPS (L1 + L5), NFC, porta USB Type-C (USB 2.0)

lettore d’impronte digitali, sensore di luminosità, gravità, giroscopio, bussola

audio stereo con Huawei Histen

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata SuperCharge Turbo da 100 W

sistema operativo: EMUI 13 con Huawei Mobile Services

dimensioni e peso: 164,24 x 74,35 x 7,88 mm, 188 g

Lato software, lo smartphone arriva sul mercato con EMUI 13, Huawei Mobile Services e AppGallery. Tra le funzionalità più interessanti troviamo Super Device, per collegare rapidamente Nova 11 Pro con un tablet o un notebook Huawei, visualizzandone lo schermo attraverso la Multi-screen Collaboration. Super Memo supporta diversi formati di testo, video, audio, registrazioni audio, scrittura a mano, link web, PPT e PDF, e gli utenti possono facilmente selezionare più elementi dai preferiti e trascinarli nel punto desiderato o crearne di nuovi. SuperHub migliora la condivisione dei contenuti tra app e dispositivi, che può avvenire semplicemente trascinando testo, immagini o file. Un occhio anche alla privacy con il Privacy Centre, che rende accessibili permessi delle app e stato di sicurezza generale in modo più trasparente.

Prezzo e uscita di Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Pro è disponibile all’acquisto da oggi sul Huawei Store al prezzo consigliato di 699,90 euro nelle colorazioni Green e Black. In occasione del lancio, fino al 9 luglio 2023 potete portarvi a casa il nuovo smartphone con le cuffie Huawei FreeBuds 5i in omaggio (valore di 99,99 euro, qui la nostra recensione). Se siete interessati all’acquisto o volete saperne di più potete seguire il link qui sotto:

Acquista Huawei Nova 11 Pro

