Qualche giorno fa, grazie alle solite indiscrezioni, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ad alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy Z Flip5, oggi invece è il turno dell’altro smartphone pieghevole dell’azienda, ovvero Samsung Galaxy Z Fold5.

Con l’avvicinarsi del mese di luglio e di conseguenza dell’evento di presentazione ufficiale degli smartphone in questione, le indiscrezioni aumentano a dismisura; negli ultimi tempi infatti per quanto riguarda Galaxy Z Fold5 abbiamo visto qualche informazione circa la piega del display e alcuni accessori, tanto per fare alcuni esempi.

Nelle ultime ore, la stessa fonte delle indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Flip5 Yogesh Brar, ha condiviso alcune informazioni sulle presunte specifiche di Samsung Galaxy Z Fold5.

Qualche conferma per le presunte specifiche di Samsung Galaxy Z Fold5

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore Yogesh Brar ha condiviso su Twitter alcune delle presunte caratteristiche tecniche del prossimo pieghevole dell’azienda coreana.

Samsung Galaxy Z Fold5 – 7.6″ QXGA+ AMOLED, 120Hz

– Cover: 6.2″ HD+ AMOLED

– Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– 12GB RAM

– 256/512GB/1TB storage

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (Tele)

– Selfie Cam: 4MP (UD)

– Outer Cam: 10MP

– Android 13, OneUI

– 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 15, 2023

Come potete notare Brar ci fornisce alcune conferme di alcune caratteristiche tecniche che avevamo già avuto modo di vedere, stando a quanto riportato Samsung Galaxy Z Fold5 sarà mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 12 GB di RAM e tagli di archiviazione interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Per quel che concerne i display, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un pannello esterno AMOLED da 7,6 pollici QXGA+ (2048 x 1526) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre il display esterno potrebbe avere una diagonale da 6,2 pollici (sempre AMOLED) e una risoluzione HD+.

Passando invece al comparto fotografico principale, questo dovrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobbiettivo da 12 MP; il sensore dedicato ai selfie dovrebbe essere da 4 MP, mentre la fotocamera esterna da 10 MP.

Infine Brar condivide anche la presunta capacità della batteria di Samsung Galaxy Z Fold5, che dovrebbe essere equipaggiato con un modulo da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W; inoltre il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con Android 13 e l’attuale versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda.

A differenza di quanto successo con le specifiche di Galaxy Z Flip5, in questo caso non viene condivisa una stima riguardo la data di presentazione, che però per ovvi motivi dovrebbe essere la stessa, tra l’altro per certi versi recentemente “confermata” dalla stessa azienda.

Potrebbe interessarti anche: Gli accessori ufficiali dei Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5 e Tab S9 appaiono online