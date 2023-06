L’esperienza YouTube Music più completa ad oggi è quella offerta dalle applicazioni dedicate ai dispositivi Android e iOS mentre dopo viene il servizio disponibile via Web e pare che il team di Google abbia in programma di espandere la platea di potenziali utenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di rilasciare più applicazioni e integrazioni di YouTube Music per dispositivi di terze parti.

YouTube prova a farsi strada sulle piattaforme concorrenti

Pare, inoltre, che nei progetti degli sviluppatori di Google non vi sia soltanto portare il servizio su più dispositivi ma anche migliorare le esperienze di terze parti esistenti, come ad esempio Sonos.

Ricordiamo che al momento c’è già un’app di YouTube Music su iPhone e iPad mentre un’esperienza “Musica” si può trovare all’interno dell’app YouTube principale per la TV.

Ebbene, Google starebbe pianificando un’app di YouTube Music separata per Apple TV, che dovrebbe consentire agli utenti un accesso più diretto, a partire da un’icona dedicata.

Non è chiaro se una soluzione simile sarà adottata anche per i dispositivi basati su Android TV ma per una questione di coerenza è probabile che alla fine il colosso di Mountain View si muoverà in tale direzione.

Passando ai dispositivi indossabili, nei progetti di Google vi è anche il rilascio di un’app di YouTube Music per gli smartwatch di Garmin.

Il colosso di Mountain View non ha nascosto di nutrire particolare interesse per il settore dello streaming dei contenuti multimediali e negli ultimi tempi ha provato a spingere il suo servizio musicale. Da questo punto di vista, la disponibilità di una specifica app su nuove piattaforme non può che essere di aiuto per riuscire ad affermarsi tra le tante alternative sempre più agguerrite.

Potete scaricare l’app di YouTube Music per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: