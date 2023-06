Finalmente è arrivato il momento di accogliere Xiaomi 13 Ultra anche in Italia: il nuovo smartphone di punta della casa cinese sta per sbarcare nel nostro Paese a distanza di qualche settimana dal lancio cinese, avvenuto il 18 aprile 2023. Vediamo quando potrete acquistarlo e provarlo: sì, perché Xiaomi proporrà alcune sessioni per permettere agli utenti di toccarlo con mano e provarlo presso Casa Xiaomi.

Xiaomi 13 Ultra arriva in Italia

Dopo il successo ottenuto in patria, Xiaomi è pronta a lanciare in Italia il suo flagship frutto della collaborazione con Leica. “Con Xiaomi 13 Ultra abbiamo voluto creare qualcosa di veramente speciale per sorprendere ancora una volta i nostri utenti. Dopo numerosi progressi, gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti a integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell’imaging mobile, creando l’obiettivo Leica Summicron più preciso attualmente disponibile sui nostri smartphone, pertanto sono orgoglioso di annunciare che i nostri fan e tutti gli appassionati di fotografia potranno presto sperimentare la straordinaria qualità della nostra nuova ammiraglia premium anche in Europa occidentale“, ha dichiarato Ou Wen, General Manager di Xiaomi Western Europe.

Come abbiamo avuto modo di vedere nell’articolo di presentazione, Xiaomi 13 Ultra è il modello di punta del 2023 del produttore: punta soprattutto sul comparto fotografico grazie alla già citata collaborazione con Leica, che oltre alla sua esperienza nel settore porta lenti, filtri e diverse funzionalità specifiche. Riepiloghiamo la scheda tecnica dello smartphone in arrivo in Italia.

Scheda tecnica Xiaomi 13 Ultra

display 20:9 AMOLED “C7” da 6,73 pollici a risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel), con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, PWM Dimming a 1920 Hz, Dolby Vision, HDR10+, lettore d’impronte digitali ottico integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (a 4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con lenti Leica, doppio flash LED e sensore ToF 3D: sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 MP, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP, apertura f/3.0, lenti Leica Sunmicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP, lenti Leica Sunmicron da 75 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP con PDAF (lenti da 12 mm)

fotocamera anteriore con sensore grandangolare da 32 MP (f/2.5), pixel da 0,7 µm

audio stereo con doppio speaker, 24-bit, messo a punto da Harman Kardon

connettività 5G Dual SIM, Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, infrarossi, USB Type-C 3.2

sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, barometro, prossimità (virtuale)

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W, alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

dimensioni e peso: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando le fotocamere), 227 g

Prezzo e uscita di Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra sarà ufficialmente in vendita in Italia in quantità limitata a partire dalle ore 10:00 del 12 giugno 2023. Purtroppo non è ancora stato comunicato il prezzo consigliato, anche se le ultime indiscrezioni puntano su una cifra vicina ai 1500 euro.

In occasione del lancio, la casa cinese propone un evento da non perdere per gli appassionati di tecnologia e fotografia, durante il quale si potrà toccare con mano il prodotto e conoscerlo da vicino: dal 9 al 12 giugno 2023 sarà possibile vivere l’esperienza Xiaomi 13 Ultra prenotando una sessione one-to-one in Casa Xiaomi (Piazza Pio XI 5, a Milano) in cui un esperto dell’azienda introdurrà alle principali caratteristiche dello smartphone. Per prenotare basta registrarsi a questo link, selezionando lo slot preferito.

