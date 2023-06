L’iniziativa con cashback lanciata da Samsung in queste ore sta regalando offerte allettanti per l’acquisto di diversi modelli: tra questi anche Samsung Galaxy Z Flip4, tuttora disponibile in super sconto su Amazon nelle versioni da 128, 256 e 512 GB con rimborso di 300 euro. Vediamo come approfittarne subito, prima che si esauriscano i pezzi.

Samsung Galaxy Z Flip4 in super offerta su Amazon con cashback

La promozione Samsung prevede un rimborso di 300 euro sull’acquisto entro il 25 giugno 2023 di Galaxy Z Flip4 presso i rivenditori selezionati, tra i quali compare Amazon (solo per i modelli venduti e spediti da Amazon stessa). Il cashback è ovviamente cumulabile con gli sconti già proposti dai vari rivenditori, e dunque potete portarvi a casa il pieghevole a meno di metà prezzo con un ribasso complessivo che oscilla tra i 700 e i 780 euro.

Galaxy Z Flip4 è uno smartphone a conchiglia con schermo pieghevole Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, affiancato da un display secondario, sempre AMOLED, da 1,9 pollici (per le operazioni più rapide). Samsung ha scelto il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e gli ha affiancato 8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna (a seconda della versione).

Il comparto fotografico offre in tutto tre sensori: all’esterno c’è una doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre all’interno trova posto una fotocamera da 10 MP integrata nello schermo con un foro. Non mancano connettività 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 3700 mAh e risulta compatibile con la ricarica rapida via cavo da 25 W, con la ricarica wireless 2.0 e con la ricarica inversa PowerShare.

Galaxy Z Flip4 è stato lanciato lo scorso agosto al prezzo consigliato di 1149 euro (128 GB), 1199 euro (256 GB) e 1329 euro (512 GB), ma potete portarvelo a casa a cifre più che dimezzate grazie alla combinazione delle offerte Amazon e del cashback di Samsung (che arriverà in qualche settimana, da regolamento). Tenendo conto di entrambe le iniziative, potete acquistarlo a rispettivamente 445 euro, 499 euro e 549 euro in varie colorazioni, con sconti di 700 o 780 euro. Per procedere potete seguire uno dei link qui sotto, mentre a questo indirizzo potete scoprire tutto sulla promozione cashback. Per eventuali dubbi potete consultare la nostra recensione al link in fondo.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip4