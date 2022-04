OnePlus continua a rinnovare la sua gamma di smartphone con il debutto del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Si tratta di un nuovo smartphone destinato a diventare una delle proposte d’accesso alla gamma di OnePlus negli USA. L’azienda, che a breve presenterà anche i nuovi OnePlus 10R/Ace e Nord CE 2 Lite, continua il suo programma di rinnovamento con un nuovo dispositivo che presenta specifiche interessanti, ma senza stupire in positivo anche per via della presenza di Android 11, e che ha tutte le carte in regola per sostenere la diffusione del marchio in Nord America. Vediamo i dettagli completi sul nuovo OnePlus Nord N20 5G:

OnePlus Nord N20 5G: il nuovo entry level per gli USA è ufficiale, ecco le specifiche tecniche complete

Il nuovo OnePlus Nord N20 5G è uno smartphone di fascia bassa (per gli standard del mercato americano) che arriva sul mercato con un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1. Al momento, non sono previste ulteriori combinazioni di RAM e memoria interna per il nuovo dispositivo di OnePlus.

Tra le specifiche c’è spazio anche p0er una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Da segnalare anche la presenza di un sensore di impronte digitali sotto al display. Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Da notare anche la presenza di una fotocamera frontale, racchiusa nel foro del display, da 16 Megapixel.

Da notare, tra le note stonate, la presenza di Android 11 con un aggiornamento ad Android 12 in arrivo soltanto in un secondo momento (probabilmente sarà l’unico major update). Il nuovo smartphone di OnePlus andrà a sfidare altri mid-range Android, nella fascia bassa del mercato americano, che possono già contare su Android 12. Questo dettaglio potrebbe, quindi, limitare il successo del progetto. Il nuovo OnePlus Nord N20 5G è anche l’occasione per OnePlus di rinnovare il design dei suoi smartphone di fascia bassa.

Quanto costa il nuovo OnePlus Nord N20 5G

Il nuovo OnePlus Nord N20 5G sarà in vendita a partire dal prossimo 28 di aprile. Lo smartphone è un’esclusiva degli operatori T-Mobile e Metro by T-Mobile che hanno confermato un prezzo di vendita di 282 dollari, pari a circa 260 euro (per un confronto con i prezzi europei è necessario aggiungere l’IVA però). Al momento, non ci sono conferme in merito ad un arrivo in Europa del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Lo smartphone è stato realizzato come erede di N10 con l’obiettivo di diventare un riferimento per gli utenti alla ricerca di un dispositivo completo e, ancora una volta per gli standard del mercato americano, tutto sommato economico.

Staremo a vedere se il nuovo OnePlus Nord N20 5G arriverà o meno in Europa. Per il mercato europeo, infatti, OnePlus dovrebbe lanciare un nuovo smartphone al di sotto dei 300 euro e, quindi, al di sotto del recente OnePlus Nord CE 2 5G svelato poche settimane fa. Il principale candidato è il Nord CE 2 Lite 5G (anch’esso con Snapdragon 695) che sarà svelato la prossima settimana. Ne sapremo di più, di certo, a breve.