Abbiamo avuto conferma qualche tempo fa di come Realme abbia intenzione di portare anche in Europa gli smartphone della serie Realme 11 Pro, a differenza della precedente generazione arrivata sul nostro mercato con un solo esponente, la prossima dovrebbe contarne due, ovvero Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G.

Le specifiche tecniche dei due dispositivi le conosciamo già, grazie alla presentazione effettuata dall’azienda a inizio maggio in Cina; sappiamo altresì che gli smartphone dovrebbero approdare sui mercati internazionali il 17 giugno e ora, grazie ad una fuga di notizie, conosciamo anche il presunto prezzo di vendita del modello base della famiglia.

Ecco quanto dovrebbe costare Realme 11 Pro 5G in Europa

Stando a quanto riportano i colleghi di NewzOnly, citando l’informatore Paras Guglani, il modello base della gamma Realme 11 pro 5G sarà disponibile in Europa in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna.

Il leaker rilascia informazioni esclusivamente riguardo il prezzo di vendita della versione base, nulla si sa al momento quindi della versione da 256 GB o del modello Realme 11 Pro+ 5G. Secondo quanto condiviso, Realme 11 pro 5G, nella configurazione 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, potrebbe avere un prezzo di 310 euro in Europa e dovrebbe essere disponibile in due differenti colorazioni, Astral Black e Sunrise Beige.

Per quel che concerne le specifiche tecniche del dispositivo, sappiamo già che lo smartphone avrà un display AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una luminosità di picco di 950 nits e certificazione HDR10+.

Realme 11 Pro 5G sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050, accompagnato dalla GPU Mali G68, con le configurazioni di memoria già viste poco sopra. Lato batteria vanterà un modulo da 4.870 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, esso sarà composto da una fotocamera principale da 100 MP, completa di stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un obbiettivo da 2 MP; anteriormente trova posto un sensore da 16 MP.

Infine il dispositivo eseguirà l’interfaccia proprietaria Realme UI 4.0, basata sul sistema operativo Android 13, avrà uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali sotto al display, porta USB-C e il supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire i prezzi di vendita anche delle altre varianti, nonché del fratello maggiore Realme 11 Pro+ 5G.

